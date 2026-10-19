منصور بالهلي يتوج بالمركز الأول في «فئة T4» بتحدي باها أبوظبي

استهل فريق ليوا مشواره في الموسم الجديد من بطولة تحدي باها أبوظبي بانتصار مميز، بعدما نجح السائق الإماراتي منصور بالهلي، برفقة ملاحه خالد الكندي، في تحقيق المركز الأول ضمن فئة T4 في الجولة الافتتاحية التي أقيمت اليوم السبت بمنطقة تلال سويحان، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ليؤكد الفريق حضوره القوي وجاهزيته للمنافسة على لقب الموسم.

جاء الفوز بعد منافسات شهدت تحديات فنية على المسارات الصحراوية، تطلبت مهارات عالية في القيادة والملاحة والتعامل مع طبيعة التضاريس الرملية، حيث قدم بالهلي والكندي أداءً مميزاً أثمر اعتلاء صدارة فئتهما، في بداية ناجحة لمسيرة الفريق بالبطولة التي تتضمن أربع جولات.

يحمل هذا الإنجاز أهمية خاصة لفريق ليوا، الذي وضع المنافسة على لقب البطولة المحلية ضمن أولوياته للموسم الحالي، مستفيداً من الخبرات التي اكتسبها خلال مشاركاته الدولية في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باها»، وما حققه من نتائج متقدمة أمام نخبة من أبرز المتسابقين.

يشكل الفوز دفعة معنوية للفريق قبل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الجولة الختامية من كأس العالم للباها في دبي، حيث يسعى بالهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حضوره في المنافسات الدولية، بالتوازي مع طموحاته للمنافسة على لقب تحدي باها أبوظبي.

يواصل فريق ليوا من خلال مشاركاته المحلية والخارجية ترسيخ حضوره في رياضة المحركات، وإبراز قدرات المتسابقين الإماراتيين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.