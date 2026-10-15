راشد الظاهري أول سائق إماراتي يشارك في «الفورمولا 3» لموسم 2027



أعلن فريق «مرسيدس-AMG بتروناس» للفورمولا 1 انتقال سائق السباقات الإماراتي راشد الظاهري إلى بطولة «الفورمولا 3» التابعة للاتحاد الدولي للسيارات اعتباراً من موسم 2027، ليصبح أول سائق إماراتي يشارك في البطولة، في إنجاز جديد لرياضة المحركات الإماراتية، وخطوة متقدمة في مسيرته نحو أعلى فئات سباقات السيارات.



وينضم الظاهري، البالغ من العمر 18 عاماً وأحد سائقي برنامج الناشئين التابع لفريق «مرسيدس-AMG» للفورمولا 1، إلى الفريق الهولندي «فان أميرسفورت ريسينغ» «VAR»، الذي يُعد من أبرز الفرق المتخصصة في تطوير المواهب الشابة، وسبق أن خرّج عدداً من سائقي الفورمولا 1، من بينهم ماكس فيرستابن وشارل لوكلير وليام لاوسون وأوليفر بيرمان.



وتُقام بطولة «الفورمولا 3» ضمن برنامج جولات بطولة العالم للفورمولا 1، وتشهد مشاركة 30 سائقاً فقط، ما يتيح للظاهري تمثيل دولة الإمارات في 10 جولات تستضيفها 10 دول في 4 قارات، كما تمثل البطولة إحدى المراحل الرئيسة في مسار تطوير السائقين الذي يعتمده الاتحاد الدولي للسيارات وصولاً إلى بطولة العالم للفورمولا 1.



ويستهل الظاهري مشاركته في البطولة على حلبة البحرين الدولية خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس 2027، قبل خوض الجولة الثانية على حلبة كورنيش جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس، التي تستضيف إحدى جولات البطولة للمرة الأولى.



وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»، الجهة المشغلة لحلبة مرسى ياس والمنظم والمروج الرسمي لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، إن استمرار تقدم المواهب الإماراتية إلى رياضة المحركات العالمية يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير الجيل الجديد من سائقي السباقات، مؤكداً أن انتقال راشد الظاهري إلى بطولة «الفورمولا 3» يمثل محطة مهمة في هذه المسيرة.



من جانبه، أعرب راشد الظاهري عن فخره بالوصول إلى بطولة «الفورمولا 3» وتمثيل دولة الإمارات على منصة بطولة العالم للفورمولا 1، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية، وأن تركيزه ينصب على الاستعداد بأفضل صورة ممكنة لموسم 2027، وأعرب عن أمله في أن تسهم تجربته في إلهام المزيد من السائقين الإماراتيين الشباب لمواصلة طريقهم نحو أعلى مستويات رياضة المحركات.



ويأتي انتقال الظاهري إلى «الفورمولا 3» امتداداً لمسيرته الناجحة في سباقات السيارات ذات المقعد الواحد، بعد انضمامه إلى برنامج الناشئين لفريق «مرسيدس-AMG» عام 2025؛ إذ استهل مشواره في رياضة المحركات عبر سباقات «الكارتينغ» في دولة الإمارات، قبل أن يحقق عدداً من ألقاب سلسلة سباقات الكارتينغ العالمية «WSK»، إلى جانب الفوز بسباق ماكاو الدولي للكارتينغ، ثم انتقل إلى سباقات «الفورمولا 4» عام 2023، محققاً 5 انتصارات و14 منصة تتويج خلال موسمي 2023 و2024، قبل انتقاله إلى بطولة «الفورمولا الإقليمية» في عام 2025.



وشهد عام 2026 تحقيق الظاهري أول فوز لسائق إماراتي في بطولة «الفورمولا الإقليمية» على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، كما أحرز 3 انتصارات وأربع منصات تتويج في كأس الفورمولا الإقليمية للشرق الأوسط منهياً البطولة وصيفاً للترتيب العام، فضلاً عن تقديمه موسماً مميزاً في بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، محققاً 3 انتصارات وثماني منصات تتويج، إضافة إلى مركز انطلاق أول وأسرع لفة، وظل منافساً على اللقب حتى الجولة الأخيرة.