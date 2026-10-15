الموسم الرابع من تحدي باها أبوظبي بتلال سويحان ينطلق السبت

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن انطلاق منافسات الجولة الأولى من الموسم الرابع لتحدي باها أبوظبي 2026 /2027، في تلال سويحان، السبت بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وسط مشاركة واسعة من المتسابقين المحليين والدوليين في مختلف فئات المنافسات.

وتشهد الجولة الافتتاحية مشاركة 113 متسابقاً وطاقماً، موزعين على أربع فئات رئيسية، بواقع 71 في فئة الدراجات النارية، و13 في فئة الدراجات الرباعية «كواد»، و9 في فئة السيارات، و20 في فئة مركبات الباغي، بما يعكس تنوع المنافسات والإقبال على المشاركة في انطلاقة الموسم الجديد.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من المتسابقين من 23 جنسية، في منافسات تجمع بين الخبرة والطموح، وتوفر فرصة للمتسابقين المحترفين والهواة لاختبار قدراتهم ومهاراتهم في القيادة على المسارات الصحراوية.

وتبرز المشاركة الإماراتية في مختلف الفئات، ومن بين الأسماء المسجلة في فئة الدراجات النارية محمد البلوشي، وحمدان العلي، وخليفة الرميثي، فيما تضم فئة السيارات منصور الهلي وخالد الكندي، إلى جانب مشاركة نسائية ضمن فئات الدراجات النارية والسيارات ومركبات الباغي.

وتتوزع منافسات الدراجات النارية على عدة فئات تشمل 450 سي سي، وأكثر من 450 سي سي، والماراثون، والمغامرات، والمخضرمين، والشباب، والسيدات، فيما تشمل منافسات السيارات فئتي T3 وT4، إلى جانب منافسات الدراجات الرباعية ومركبات الباغي ضمن فئة «برو».

وتقام الجولة الافتتاحية في تلال سويحان، التي توفر طبيعتها الصحراوية بيئة مناسبة لمنافسات الباها، بما تتضمنه من تضاريس رملية تتطلب مهارات عالية في القيادة والملاحة والتحكم بالمركبات، وتمنح المشاركين تجربة تنافسية تجمع بين السرعة والتحمل والدقة.