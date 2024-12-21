عبدالسلام المشوح يتوج بلقب «البيرن آوت» في مهرجان ليوا

حقق السائق السعودي عبد السلام المشوح، المركز الأول في منافسات «البيرن آوت» للسيارات، أمس، ضمن سباقات مهرجان ليوا الدولي 2025 في تل مرعب، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 18.200 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني بندر بن عبد الله بن عبد العزيز المشوح بزمن قدره 22.220 ثانية.

وتم تنظيم المنافسات على حلبة مرعب وسط حضور جماهيري كبير، وحصد الإماراتي حمد الطنيجي المركز الثالث بزمن قدره 26.770 ثانية.

كما أظهر المتسابق الإماراتي علي محمد الطنيجي مهارات لافتة ليحتل المركز الرابع بزمن قدره 35.190 ثانية، فيما اختتم مرعي سعيد الكتيري من الإمارات قائمة الخمسة الأوائل بزمن 43.059 ثانية.

وقام محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وحمدان المزرعي مدير عام النادي، بتكريم الفائزين بعد نهاية السباق.

وتتواصل اليوم منافسات ليوا دريفت مع يومها الثاني، وسط أجواء حماسية، حيث يقدم المشاركون عروضاً تنافسية في مهارات التحكم بالمركبات، في سباق يبرز التفوق على حلبة تل مرعب المصممة لهذه السباقات المثيرة.