ختام النسخة الـ48 من رالي لبنان الدولي

اختُتمت أمس منافسات النسخة الـ48 من رالي لبنان الدولي، الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، بتتويج السائق اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر بلقب الرالي. أقيمت المنافسات في مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة بمدينة الكسليك في جونية.

ويحظى رالي لبنان بمكانة خاصة ضمن روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات، لما يمتلكه من تاريخ طويل في رياضة السيارات، إلى جانب كونه أبرز جولات الراليات على الطرق المعبدة في المنطقة. وعلى هامش المنافسات استقبل فخامة الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا - محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».

جرى بحث الأولويات المشتركة لتطوير رياضة السيارات، واستعراض النجاح المتواصل لرالي لبنان، ودور لبنان بوصفه مركزاً محورياً لرياضة السيارات في الشرق الأوسط. وجاءت زيارة ابن سليّم إلى لبنان تلبيةً لدعوة رسمية من النادي اللبناني للسيارات والسياحة برئاسة نبيل كرم، لحضور الرالي الذي سبق له الفوز بلقبه أربع مرات خلال مسيرته الرياضية.

وأكد ابن سليم، أن رالي لبنان يمثل محطة مهمة في تاريخ رياضة السيارات بالمنطقة، وقال: سُررت بلقاء فخامة الرئيس عون ومناقشة أولوياتنا المشتركة لمستقبل رياضة السيارات. لقد منحني رالي لبنان ذكريات رائعة خلال مسيرتي في الراليات، ويسعدني أن أعيش مجدداً الأجواء التي يوفرها هذا الحدث للمتسابقين وعشاق رياضة السيارات في لبنان.

وأضاف ابن سليم، أن الرالي يمتلك تاريخاً عريقاً ارتبط ببدايات رياضة السيارات في الشرق الأوسط، ويشكل ركناً أساسياً في خطط الاتحاد الدولي للسيارات لضمان مستقبل بطولة الشرق الأوسط للراليات على المدى الطويل. وأعرب عن شكره للنادي اللبناني للسيارات والسياحة ورئيسه نبيل كرم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن سعادته بلقاء عدد من الأصدقاء الذين ربطته بهم مسيرة طويلة في لبنان.

وسبق لابن سليم أن أحرز لقب رالي لبنان أربع مرات أعوام 1987 و1991 و1998 و1999، وأسهمت تلك الانتصارات في تتويجه بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات 14 مرة، فيما حقق انتصاراته الثلاثة الأخيرة في الرالي برفقة ملاحه رونان مورغان. كما نال خلال مسيرته كأس رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1987، ووسام الشرف عام 1999. وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد أعلن في يوليو الماضي توقيع اتفاقية طويلة الأمد لحقوق التسويق التجاري لبطولتي العالم وأوروبا للراليات، بهدف استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز مستقبل هذه الرياضة، في إطار رؤية الاتحاد لتطوير قطاع الراليات على المستويين الإقليمي والدولي.