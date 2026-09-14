راشد الظاهري يختتم موسمه الأوروبي على منصة تتويج حلبة هوكنهايم الألمانية

اختتم السائق الإماراتي راشد الظاهري موسمه في بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا الإقليمية الأوروبية لعام 2026، باعتلاء منصة التتويج، أمس، في الجولة الختامية التي أقيمت على حلبة هوكنهايم الألمانية، بعدما أحرز المركز الثالث في السباق قبل الأخير، ليضيف منصة التتويج الثامنة إلى رصيده خلال الموسم.

وأنهى الظاهري، البالغ من العمر 18 عاماً، عضو برنامج السائقين الناشئين لفريق «مرسيدس-إيه إم جي بتروناس للفورمولا 1»، الموسم في المركز الرابع بالترتيب العام للبطولة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات، وثماني منصات تتويج، ومركز انطلاق أول، إلى جانب تسجيل أسرع لفة، كما أصبح أول سائق إماراتي يتصدر الترتيب العام للبطولة خلال إحدى مراحل الموسم.

وكان الظاهري هو السائق الإماراتي الوحيد ضمن مجموعة انطلاق ضمت 30 متسابقاً يمثلون 20 جنسية، في ثماني جولات أقيمت على عدد من أبرز حلبات السباق الأوروبية. وبقيادة فريق «آر-إس جي بي» الفرنسي، استهل الظاهري الموسم بقوة في الجولة الافتتاحية على حلبة ريد بُل رينغ بالنمسا، حيث حل ثانياً في السباق الأول، قبل أن يحقق أول انتصار له في الموسم بالسباق الثاني.

وواصل تألقه على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية بإحراز المركزين الثاني والثالث، مع تسجيل أسرع لفة، وهي النتائج التي منحته صدارة الترتيب العام، ليصبح أول سائق إماراتي يتصدر بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للفورمولا الإقليمية الأوروبية. وسجل الظاهري أحد أبرز عروضه هذا الموسم على حلبة مونزا الإيطالية، عندما انطلق من المركز الثامن ونجح في التقدم إلى الصدارة، محققاً فوزه الثاني في البطولة.

وفي جولة هنغارورينغ بالمجر، أنهى السباق الأول في المركز الثاني، ثم حقق أول مركز انطلاق له في البطولة، وحوله إلى فوزه الثالث هذا الموسم، ليعزز صدارته للترتيب العام بفارق 21 نقطة في منتصف الموسم.

ورغم التحديات التي واجهها في النصف الثاني من الموسم، حافظ الظاهري على حضوره في دائرة المنافسة، ووصل إلى الجولة الختامية في هوكنهايم ضمن أربعة سائقين احتفظوا بفرصة حسابية لإحراز اللقب.

وأسهم حصوله على المركز الثالث في السباق قبل الأخير في إضافة منصة التتويج الثامنة إلى رصيده والإبقاء على فرصه حتى اليوم الأخير، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع عقب السباق الختامي. وخلال الجولات الثماني، حقق الظاهري ثلاثة انتصارات على حلبات ريد بُل رينغ ومونزا وهنغارورينغ، إضافة إلى ثماني منصات تتويج، ومركز انطلاق أول، وأسرع لفة، في موسم يعد من أبرز محطات مسيرته في رياضة السيارات.

ومن المقرر أن ينتقل الظاهري إلى المشاركة في كأس العالم للفورمولا الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، التي تقام ضمن فعاليات جائزة ماكاو الكبرى خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل على حلبة غويا للشوارع.

وتعد جائزة ماكاو الكبرى من أبرز وأعرق سباقات السيارات الدولية لفئات السائقين الناشئين، لما تمثله من تحديات فنية على الحلبة الضيقة والسريعة.

ويواصل راشد الظاهري، بصفته عضواً في برنامج السائقين الناشئين لفريق «مرسيدس-إيه إم جي بتروناس للفورمولا 1»، مسيرة تطوره نحو أعلى مستويات سباقات المقعد الواحد، على أن يعلن الفريق برنامجه التنافسي لموسم 2027 في الوقت المناسب.