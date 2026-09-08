فريق ليوا إلى إسبانيا بطموح مطاردة صدارة «باها» العالمية

يتجه فريق ليوا إلى إسبانيا للمشاركة في منافسات باها إسبانيا أراغون الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باها» التابعة للاتحاد الدولي للسيارات فيا، والمقررة في مدينة تيرويل خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، بعد إعادة جدولة السباق الذي كان مقرراً إقامته في يوليو الماضي.

ويمثل فريق ليوا في الجولة الإسبانية السائق الإماراتي منصور بالهلي وملاحه خالد الكندي، على متن سيارة «كان-آم مافريك R» ضمن فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «SSV»، في واحدة من أهم محطات الفريق خلال الموسم الحالي، في ظل المنافسة القوية على صدارة الفئة.

ويدخل بالهلي الجولة الخامسة وهو يحتل المركز الثاني في الترتيب العام لفئة «SSV» برصيد 161 نقطة، بفارق 15 نقطة فقط عن النرويجية هيدا هوساس متصدرة الترتيب برصيد 176 نقطة، فيما يأتي الأرجنتيني فرناندو ألفاريز ثالثاً برصيد 138 نقطة.

كما يحتل بالهلي المركز الخامس في الترتيب العام للسائقين على مستوى جميع فئات كأس العالم برصيد 161 نقطة، بفارق 44 نقطة عن العُماني حمد الوهيبي متصدر البطولة برصيد 205 نقاط.

وحصد الثنائي الإماراتي نقاطه خلال الجولات الأربع الأولى من الموسم، بعدما جمع 44 نقطة في الجولة الافتتاحية بالسعودية، و5 نقاط في الأردن، قبل أن يسجل أفضل نتائجه في اليونان بحصد 73 نقطة وتصدر فئة «SSV»، ثم أضاف 39 نقطة في الجولة الإيطالية، ليصل رصيده إلى 161 نقطة قبل التوجه إلى إسبانيا.

وكان من المقرر إقامة «باها إسبانيا أراغون» خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو الماضي، قبل إلغاء السباق في موعده السابق بسبب حالة الخطر المرتفعة لاندلاع حرائق الغابات في إقليم أراغون، ليتم التنسيق بين اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الإسباني للسيارات والسلطات المحلية لإعادة جدولة الحدث خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر.

ويحتفظ السباق بعد إعادة جدولته بصيغته العامة ومقره في مدينة تيرويل، ويمثل الجولة الخامسة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة، في محطة تكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة لفريق ليوا في ظل تقارب النقاط والمنافسة على صدارة فئة «SSV».

ويتطلع بالهلي والكندي إلى استثمار الجولة الإسبانية لتقليص فارق الـ15 نقطة عن صدارة الفئة، وتعزيز موقعهما في سباق المنافسة على اللقب العالمي، خصوصاً مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة وتبقي جولات البرتغال وقطر والإمارات بعد الجولة الإسبانية.

وتتكون كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «باها» لموسم 2026 من ثماني جولات، مع احتساب أفضل ست نتائج لكل متسابق في الترتيب النهائي، ما يمنح الجولات الأربع المتبقية أهمية كبيرة في تحديد هوية أبطال الموسم.

ويعد «باها إسبانيا أراغون» من أبرز وأعرق سباقات الراليات الصحراوية القصيرة في أوروبا، ويقام على مسارات متنوعة وصعبة في إقليم أراغون، ويشكل اختباراً مهماً لقدرات السائقين والملاحين والمركبات، وسط مشاركة دولية في مختلف فئات البطولة.