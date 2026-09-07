فريق «Kinetiz» الإماراتي يتوج بأول سباق دولي للسيارات ذاتية القيادة في إيطاليا

اختتم دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة (A2RL) أول سباق متعدد السيارات ذاتية القيادة بالكامل في أوروبا، والذي أقيم على حلبة إيمولا في إيطاليا، ضمن فعاليات عطلة سباقات ACI.

وفاز فريق Kinetiz من دولة الإمارات بالسباق الدولي الافتتاحي للدوري، الذي امتد على مدار 12 لفة في واحدة من أكثر حلبات رياضة السباقات تطلباً من الناحية التقنية في العالم.

وتنظم أسباير، ذراع التحديات الكبرى التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، بطولة A2RL، التي تجمع أبرز الجهات في منظومة التنقل الذاتي في أبوظبي، تحت إشراف استراتيجي من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وقد تطورت A2RL من منصة عامة لاختبار الذكاء الاصطناعي في أقسى ظروف السباق، إلى بطولة تنافسية متخصصة في السباقات ذاتية القيادة. وشكل سباق إيمولا أول ظهور دولي للدوري بعد موسمين من المنافسات على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، مؤكداً طموحه في أن يصبح أول بطولة دولية في العالم لسباقات السيارات ذاتية القيادة بالكامل.

وجمع السباق 5 سيارات سباق ذاتية القيادة بالكامل، شاركت بها فرق Kinetiz الإماراتي، الفائز بالسباق، يليه Constructor Racing الألماني في المركز الثاني، وPoliMOVE الإيطالي في المركز الثالث، وUnimore الإيطالي في المركز الرابع، فيما حل فريق TUM الألماني، بطل نسختي 2024 و2025، في المركز الخامس.

وتنافست جميعها باستخدام مكونات EAV-25 متطابقة، ما جعل فارق الأداء قائماً على البرمجيات، من الإدراك والتخطيط والتحكم إلى اتخاذ القرار في الزمن الحقيقي. وانتهت خلال السباق سلسلة انتصارات فريق TUM، بطل A2RL في نسختين متتاليتين، بعدما تعرضت سيارته لمشكلة فنية أثناء اللفة الاستعراضية، ما اضطره إلى العودة لمنطقة الصيانة قبل انطلاق السباق الفعلي.

وسجل فريق Unimore، المنطلق من المركز الأول والمتصدر للسباق، أسرع لفة بزمن قدره دقيقة و40 ثانية، قبل أن تتعرض سيارته لعطل فني أجبرها على التوقف بشكل مفاجئ.

ولم ينجح فريق PoliMOVE، الذي كان يلاحق المتصدر بفارق أقل من ثانية منذ انطلاق السباق وسجل أعلى سرعة بلغت 252.3 كم/ساعة، في تفادي سيارة Unimore بعد تباطؤها المفاجئ، فاصطدم بمؤخرتها، لينتهي السباق بشكل مفاجئ لكلا الفريقين. وبعد خروج السيارتين من المنافسة، انتقلت الصدارة إلى فريق Kinetiz، الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى عبور خط النهاية ورفع الشارة.

وقال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يعكس A2RL نهج أبوظبي في التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، من خلال تنظيم تحد طموح وجمع أفضل العقول وتهيئة الظروف اللازمة لتسريع وتيرة التقدم. وضع سباق إيمولا هذا النهج تحت اختبار فعلي، حيث واجهت خمس سيارات ذاتية القيادة ظروفاً متغيرة وضغوط المنافسة المباشرة.

ويجسّد فوز Kinetiz إنجازاً بارزاً لدولة الإمارات، بينما تكمن الأهمية الأوسع في ما أظهره السباق من قدرة على تعزيز الموثوقية والمرونة واتخاذ القرارات على نحو فوري. وستسهم هذه الرؤى في تطوير الأنظمة الذاتية إلى ما هو أبعد بكثير من عالم السباقات».

وقال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير: «نهنئ فريق Kinetiz من دولة الإمارات على هذا الفوز المستحق. فقد رفع سباق إيمولا مستوى التحدي، إذ دفع الأنظمة الذاتية إلى التنافس جنباً إلى جنب في بيئة مختلفة بالكامل، وولّد بيانات قيّمة ستسرع المرحلة التالية من البحث والتطوير. وما شهدناه هنا يمنحنا معياراً جديداً لقياس كيفية أداء هذه الأنظمة وتكيفها تحت الضغط».

بفضل تغيرات الارتفاع، وضيق مسارات السباق، ومحدودية مناطق الخروج، وصعوبة التجاوز، شكّلت حلبة إيمولا اختباراً حقيقياً لقدرة الأنظمة الذاتية على إدارة التماسك المروري والتموضع والتجاوز تحت ضغط مستمر. وتطلب السباق من الذكاء الاصطناعي الاستجابة بشكل متواصل لتحركات المنافسين الآخرين، واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي بشأن توقيت الهجوم والدفاع، وتعديل المسار المخطط له مع تطورات السباق.

وقال عمر حنيف القاسم، مدير فريق Kinetiz: «لحظة فخر كبيرة لنا جميعاً في Kinetiz أن نفوز بأول سباق دولي لـ A2RL، والأهم أن نمثل دولة الإمارات على الساحة الدولية. لقد عمل الفريق بجهد كبير لتحقيق هذا الإنجاز، ورؤية هذه الجهود تُترجم إلى فوز تجعل هذه اللحظة أكثر تميزاً. كان السباق رائعاً وبتنظيم رفيع المستوى من أسباير، التي نجحت في بناء منصة قوية لاستعراض ما تطوره دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الذاتية.

وأضاف: نحن فخورون بأن نعود بهذا الفوز إلى الوطن، وأن نكون جزءاً من تمثيل طموح دولة الإمارات وقدراتها على الساحة العالمية». وقبل السباق، استعدت الفرق من خلال فترة اختبار فعلية مكثفة امتدت 9 أيام فقط، في ظل ظروف متغيرة شملت الأمطار، وفي إحدى المراحل تساقط البَرَد.

وأتاحت مجموعة التجهيزات الجديدة للطقس الماطر لجميع الفرق الخمسة خوض التجارب، حيث أكملت مجتمعة 38 لفة. ولدعم الاختبارات الفعلية ومنح الفرق فرصة لتعزيز برمجياتها، عادت منافسات Sim Sprint ضمن A2RL هذا الموسم، باستخدام توائم رقمية عالية الدقة شملت حلبة مرسى ياس، وA2RL Autodrome، وسوزوكا، وإيمولا، بهدف تطوير الخوارزميات والتحقق من أدائها.

وقال أليساندرو توتشي، المدير التنفيذي للتحديات الكبرى في أسباير: «إن الأداء الذي أظهرته الفرق خلال السباق هو ثمرة استراتيجية تطوير واضحة استندت إلى أكثر من 5,000 ساعة من اختبارات المحاكاة والسباقات في عام 2025، وكان السباق في إيمولا خطوة جوهرية في تطور A2RL، ونحن فخورون بالنتائج التي حققتها الفرق ومنظومة A2RL. فانتقال هذا المستوى من الاستعداد إلى حلبة مثل إيمولا هو ما يمكّننا من مواصلة رفع المعيار التنافسي للدوري».

وسيعود A2RL إلى حلبة مرسى ياس في سباقه المقبل، وباعتبارها موطن A2RL منذ إطلاقه في عام 2024، تظل حلبة مرسى ياس المنصة المرجعية لمواصلة تطور الدوري.