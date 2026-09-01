انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات للأمريكتين في بوينس آيرس

انطلقت، أمس، فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات للأمريكتين 2026 في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بحضور فخامة خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، وممثلين عن 32 نادياً عضواً في الاتحاد من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام باستضافة النادي الأرجنتيني للسيارات.

وعقد الرئيس الأرجنتيني اجتماعاً مع محمد بن سليم، قبل افتتاح المؤتمر، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين الأرجنتين والاتحاد الدولي للسيارات في مجالي التنقل ورياضة السيارات، إلى جانب مناقشة جهود تطوير رياضة السيارات في الأرجنتين، بما يشمل استضافة المزيد من البطولات الدولية، والتعاون بين الحكومات والأندية الأعضاء وقطاع الصناعة لدعم حلول تنقّل أكثر أماناً واستدامة.

وأكد الرئيس الأرجنتيني، في كلمته خلال الافتتاح، تطلع بلاده إلى استضافة سباقات الفورمولا 1 وبطولة العالم للراليات مجدداً، مشيراً إلى ما تمتلكه الأرجنتين من تاريخ عريق في رياضة السيارات وقاعدة جماهيرية واسعة.

من جانبه، قال الإماراتي محمد بن سليم، إن الأرجنتين تتمتع بإرث متميز في رياضة السيارات، مؤكداً أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الأندية الأعضاء، بما يسهم في دعم مستقبل رياضة السيارات وقطاع التنقل في الأمريكتين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الأندية الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات، وتبادل الخبرات واستعراض الحلول للتحديات والفرص المرتبطة برياضة السيارات وقطاع التنقل في المنطقة.