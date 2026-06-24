الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» يمنح العُماني سند الرواحي أول منحة دراسية



أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، عن اختيار العُماني سند الرواحي كأول حاصل على منحة الاتحاد الدولي للسيارات بدرجة الماجستير في الإدارة الرياضية الدولية.



تتيح هذه المنحة التي تمنح بالشراكة مع كلية إدارة الأعمال الرياضية الأوروبية «ESBS» في إسبانيا، الفرصة للمهنيين الطموحين في رياضة السيارات لتطوير المهارات والمعرفة والشبكة الضرورية لبناء مسيرة مهنية في قطاع صناعة الرياضة العالمية.

من خلال برنامج المنح الدراسية الجامعية التابع للاتحاد الدولي للسيارات، فإنه يخلق مسارات جديدة في رياضة السيارات للأفراد الموهوبين من مجموعة واسعة من الخلفيات.



يتمتع الرواحي، مدير رياضة السيارات في الجمعية العُمانية للسيارات، بخبرة تزيد عن عقد في إدارة مرافق السباقات، وتدريب السائقين، وتنظيم الفعاليات الوطنية والدولية. وقد تدرج في مسيرته من مراقب «مارشال» ومدرب سباقات إلى قيادة تطوير رياضة السيارات في جميع أنحاء سلطنة عُمان. وهو خريج برنامج الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» التدريبي المكثف «2024» وبرنامج القيادة المتقدمة «2025»، ويُجسّد بذلك رسالة المنحة الدراسية في إعداد قادة رياضة السيارات من الدول النامية.



وقال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: تفتح هذه المنحة الدراسية الجديدة آفاقاً واسعة أمام وظائف الإدارة في رياضة السيارات، ما يضمن أن يتم تحديد قادة المستقبل من خلال إمكاناتهم وطموحهم. وأضاف: كجزء من برنامج المنح الدراسية الجامعية للاتحاد الدولي للسيارات، تعكس هذه الإضافة التزامنا بدعم الجيل القادم من خلال توسيع الفرص المتاحة حول العالم. أهنئ سند لكونه أول من يحصل على هذه المنحة ويبدأ هذه الرحلة المُلهمة، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح.



من ناحيته، قال سند الرواحي، الحاصل على منحة الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» من كلية إدارة الأعمال الرياضية الأوروبية «ESBS»: الفوز بمنحة الاتحاد الدولي للسيارات شرف عظيم ومحطة بارزة في مسيرتي في رياضة السيارات. فهي تُتيح لي فرصة التعلّم من نخبة الخبراء في هذا المجال، وأتمنى أن أنقل هذه المعرفة إلى سلطنة عُمان للمساهمة في تنمية المواهب المحلية ودعم نمو رياضة السيارات في المنطقة.



وقال خورخي كول، مؤسس كلية إدارة الأعمال الرياضية الأوروبية «ESBS» والرئيس الفخري لشركة ACE Education Spain: «يسعدنا أن نُرحّب بأول من يحصل على منحة الاتحاد الدولي للسيارات في برنامج ماجستير إدارة الرياضة الدولية. إن خبرة سند وطموحه يجسدان بالضبط نوع القيادة الذي صُمّم هذا البرنامج لرعايتها».



يذكر أن برنامج ماجستير إدارة الرياضة الدولية يُؤهل الطلاب لأدوار قيادية في مختلف قطاعات صناعة الرياضة من خلال نهج عملي يركّز على الصناعة.

تأسس البرنامج عام 2009، وهو معترف به كواحد من أبرز شهادات إدارة الرياضة في إسبانيا وأوروبا، وقد حافظ على تصنيفه كأفضل برنامج ماجستير من نوعه في إسبانيا منذ عام 2017. تغطي المنحة الرسوم الدراسية بالكامل، بالإضافة إلى المساهمة في تكاليف السفر والمعيشة في إسبانيا.