محمد بن سليم: مستقبل رياضة السيارات مدفوع بالابتكار ومبنيّ على الأهداف

أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن مستقبل رياضة السيارات يشهد تحولاً جذرياً نحو الابتكار والتميز، وأوضح خلال كلمته أمام المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات، أن مستقبل هذا القطاع «مدفوع بالابتكار ومبني على الأهداف»، وسيعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة.

وأشاد بن سليم، بالمناسبة التي أقيمت في كيغالي برواندا، احتفاءً بعام 2024 باعتباره عاماً للتقدم وتعزيز مسيرة الاتحاد، ومن مكانته المرموقة كسائق راليات محترف سابق، أشار إلى الاستثمار الكبير من جانب الاتحاد الدولي للسيارات في الأنشطة الشعبية العالمية، إلى جانب استخدام وسائل البحث والتطوير الكبير في مجالات السلامة والمتطوعين والمسؤولين.

وكشف عن رؤية 2030: استراتيجية رياضة السيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والتي توفر منصة واعدة للنمو والمزيد من النجاح، وذلك خلال أسبوع الجمعيات العمومية للاتحاد الدولي للسيارات، الذي انعقد في كيغالي، على أن تتم مشاركة المزيد من التفاصيل لعام 2025 في وقت لاحق.

وقال بن سليم: شهد هذا العام تحولات جوهرية في الاتحاد الدولي للسيارات، حيث تم تعزيز الكفاءات القيادية وتوسيع نطاق الخبرات.

ونحن نستعد للاحتفال بمرور 120 عاماً على تأسيس الاتحاد، فإننا نؤكد التزامنا بتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، إذ نعمل على صياغة مستقبل واعد لرياضة السيارات، مدفوعين بالابتكار والطموح.

وأضاف: أتوجّه بالشكر لستيفانو دومينيكالي وفورمولا 1 على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، لقد أثبت موسم 2024 أن فورمولا 1 في أوج عطائها، ونحن فخورون بالمساهمة في هذا النجاح، الذي يؤكد أننا على الطريق الصحيح في مسيرتنا.

ومع انضمامنا كفريق في ترتيب الانطلاق الحادي عشر لعام 2026، فإننا نتطلع قدماً لمواصلة هذا التعاون المثمر مع فورمولا 1 وجنرال موتورز، ونحن على ثقة بأننا سنضيف قيمة كبيرة للبطولة».

وكان موسم فورمولا 1 لعام 2024 قد اختتم بنجاح باهر بعد اختيار العاصمة أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للصانعين في نهائيات الفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

وكان فريق مكلارين حصد لقب بطولة العالم في حلبة ياس، هذا الإنجاز الذي تحقق بعد غياب 26 عاماً يضيف المزيد من الإثارة والحماس إلى عالم سباقات السرعة.

كما شارك رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بن سليم، تفاصيل تقرير نهاية السنة المالية للاتحاد الدولي للسيارات، قائلاً: «نواصل تنفيذ استراتيجية تجارية قوية وعمليات مالية قوية، مما يسلط الضوء على القدرات المالية ويحقق هدفنا في أن نكون اتحاداً مستقلاً ومستداماً مالياً».

وأجمع كل من محمد بن سليم وستيفانو دومينيكالي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفورمولا 1، على أن موسم 2024 كان الأطول والأكثر نجاحاً في تاريخ الفورمولا 1.

وقد تبلورت إنتاجية هرم سيارات السباق ذات المقعد الواحد، الذي يمتد من الكارتينج إلى الفورمولا1، بقرار مشاركة أربعة سائقين كحد أدنى من بطولة الفورمولا 2 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات وصولاً إلى الفورمولا 1 في 2025.

هذا وقد نتج عن اجتماع كيغالي، موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات على اللوائح الفنية الجديدة لعام 2027 لبطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، مع التركيز على خفض التكاليف والمرونة والاستدامة.

وتتضمن هذه القواعد التكاليف بشكل كبير مقارنة بلوائح رالي 1 الحالية وتقدم خيارات تصميم مبتكرة، مما يسمح لمجموعة واسعة من أشكال السيارات الإنتاجية وتصميمات الرالي المخصصة للتنافس.

كما تم التصويت على تطور نظام تسجيل النقاط الذي تم تقديمه في بداية موسم 2024 لعام 2025 بعد عام من التقييم والمراجعة.

وقد استمع الحضور العالمي إلى قسم التقنية والسلامة في الاتحاد الدولي للسيارات وكيفية عمله على تقديم أنظمة جديدة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز وتحسين مستوى المعلومات المتاحة ليستفيد منها صناع القرار.