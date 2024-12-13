الاستعراض الحر للسيارات في «مهرجان ليوا» اليوم

ينطلق، اليوم، مهرجان ليوا الدولي 2025؛ الوجهة الشتوية الاستثنائية في أبوظبي، مع أولى فعالياته، وهي الاستعراض الحر للسيارات.

ويقام المهرجان في منطقة مرعب، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وتشرف على تنظيمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع نادي ليوا الرياضية.

وقال عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، إن الاستعراض الحر يعد البداية المثالية لمهرجان ليوا الدولي، الذي يبرز تل مرعب كأيقونة رياضية وسياحية فريدة، حيث يجذب الآلاف من المشاركين والزوار سنوياً من جميع أنحاء العالم.

وأشاد القبيسي بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة يحول المهرجان إلى منصة تعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية للفعاليات السياحية والثقافية.