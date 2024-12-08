البرازيلي "بورتوليتو" يتوج بلقب فورمولا 2 في أبوظبي

توج البرازيلي جابرييل بورتوليتو في موسمه الأول بسباقات فورمولا2، بلقب البطولة وذلك بعد أكثر من 12 شهرًا على فوزه بلقب بطولة فورمولا3، مقدمًا أداءً مبهرًا في السباق الختامي للبطولة على حلبة مرسى ياس اليوم حيث أنهى السباق في المركز الثاني خلف الفائز جوشوا دوركسن.

دخل السائق فريق إنفيكتا ريسينغ السباق متصدرا ترتيب البطولة بفارق 4.5 نقطة عن صاحب المركز الثاني، وزادت آمال البرازيلي البالغ من العمر 20 عامًا بالفوز باللقب بعد لحظات من انطلاق السباق عندما واجه أقرب منافسيه، إيزاك هاجار، مشكلة في انطلاق سيارته من الشبكة.

تابع هاجار، سائق فريق كامبوس ريسينغ، السباق بعد توقف طويل في مسار الصيانة، لكنه أنهى السباق في المركز 19، فيما قدم بورتوليتو أداءً رائعًا أنهى به السباق بفارق 1.791 ثانية خلف الفائز دوركسن، سائق فريق AIX ريسينغ.

واحتل ريتشارد فيرشور، سائق فريق إم بي موتورسبورت، المركز الثالث على منصة التتويج.

وينضم بورتوليتو إلى سائقي الفورمولا1 الذين حققوا بطولتي فورمولا 3 وفورمولا2 في عامين متتالين وفي أول مشاركة لهم في كل من البطولتين، وتضم هذه القائمة كلًا من شارل لوكلير وجورج راسل وأوسكار بايستري، ويستعد الآن للانضمام إلى شبكة انطلاق الفورمولا1 مع فريق ساوبر لموسم 2025.