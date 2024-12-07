راشد الظاهري يفوز بالسباق الأول لجولة كأس فورمولا 4

اجتاز الإماراتي راشد الظاهري، سفير فريق ياس هيت للسباقات وسائق فريق مومباي فالكونز ريسينغ، خط نهاية السباق الأول من جولة بطولة الفورمولا 4 الشرق الأوسط على حلبة مرسى ياس ليحل في الصدارة، محققًا الفوز في السباق، الذي سجل فيه أسرع لفة بزمن قدره 1:56.846 دقيقة.

وجاء ثنائي فريق إيفانز جي بي، فرونسوت ودارياناني، في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما حل سائق فريق ياس هيت ريسينغ، أوغست رايبر، في المركز الرابع.

شهد السباق، الذي امتد لـ13 لفة، تدخل سيارة الأمان بعد خروج مينغ تشينغ عن المسار، بالإضافة إلى توقف مفاجئ لإميلي كوتي بسبب ثقب في الإطار، ما جعل السائقة البريطانية تواجه تحديًا كبيرًا للخروج بنتيجة جيدة.

ويعود السائقون الـ22 للمشاركة في السباق الثاني من جولة بطولة الفورمولا 4 الشرق الأوسط غدا الأحد عند الساعة 9:45 صباحًا.