البلوشي بطل «6 سلندر» بمهرجان عيد الاتحاد في تل مرعب

اختتم مهرجان عيد الاتحاد فعالياته أول من أمس في تل مرعب، وشهدت منافسات الاستعراض الرملية حضوراً جماهيرياً غفيراً ومشاركة واسعة من أبرز المتسابقين من الإمارات وعدد من الدول الأخرى.

وفي فئة الـ «6 سلندر»، نجح الإماراتي حمد بن موسى البلوشي في تحقيق المركز الأول بعد أداء مميز.

وشهدت فئة الهايلوكس، تفوقاً سعودياً، حيث فاز عبد الرحمن الخليف بالمركز الأول، وتلاه محمد فهد السبيعي في المركز الثاني، بينما جاء الإماراتي محمد خلفان الشامسي في المركز الثالث.

وأكد عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن المهرجان حقق نجاحاً كبيراً يضاف إلى سجل تل مرعب الحافل، مشيراً إلى أن نجاح مهرجان عيد الاتحاد يعكس التميز المستمر لتل مرعب كوجهة رياضية تجمع عشاق التحدي والإثارة. وقال القبيسي، إن هذه الفعالية ليست مجرد احتفال، بل هي محطة تحضيرية وتمهيدية لانطلاقة مهرجان ليوا الدولي المقبل، الذي سيقدم مزيداً من التحديات والمفاجآت لعشاق الرياضات الرملية.

ويستعد نادي ليوا الرياضي لتنظيم مهرجان ليوا الدولي، الذي سيواصل تعزيز مكانة تل مرعب كواحدة من أبرز مواقع التحديات الرياضية على مستوى المنطقة.