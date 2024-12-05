راشد الظاهري يتصدر جولة دبي للفورمولا 4 استعدادا لأبوظبي

تصدر الإماراتي راشد الظاهري، سائق الفورمولا 4، منافسات الجولة الافتتاحية لبطولة الفورمولا 4 الجديدة، التي أقيمت في دبي الأسبوع الماضي، وذلك قبل مشاركته في الجولة الثانية التي تقام ضمن برنامج جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخلال جولة دبي جاء الظاهري في الصدارة لمرة واحدة، وحل ثانيا في مرتين، لتكون أفضل استعداد له قبل المشاركة في أبوظبي.ويخوض راشد الظاهري المنافسات على متن سيارة فريق بريما مومباي فالكونز.

وقال الظاهري، إن يستعد للعودة بقوة إلى حلبة مرسى ياس بعد سلسلة من النجاحات خلال الفترة الماضية، سواء في الإمارات أو على الصعيد الخارجي، إذ خاض عدة منافسات في عدد من دول أوروبا، وطموحه كبير في سباق أبوظبي.

وأعرب عن سعادته بتحقيق تقدم بفارق 12 نقطة في جولة دبي بعد السباقات الثلاث الأولى، متطلعا إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة مع فريق بريما مومباي فالكونز.