الفورمولا واحد تعود إلى حلبة إسطنبول بارك لخمس سنوات



أعلنت الفورمولا واحد عن عودة سباق جائزة تركيا الكبرى إلى بطولة العالم للفورمولا واحد التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ابتداءً من عام 2027، مع تأكيد بقاء حلبة إسطنبول بارك ضمن رزنامة البطولة حتى موسم 2031، وذلك بموجب اتفاقية جديدة مع وزارة الشباب والرياضة التركية. وسيكون الاتحاد التركي لرياضة السيارات الشريك المنظم للفورمولا واحد في الفعاليات القادمة.



أُقيم سباق جائزة تركيا الكبرى للمرة الأخيرة في عامي 2020 و2021، حيث حقق «السير» البريطاني لويس هاميلتون لقبه السابع في بطولة العالم للسائقين عام 2020، معادلاً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الألماني مايكل شوماخر.



وانضمت حلبة إسطنبول بارك إلى رزنامة الفورمولا واحد للمرة الأولى عام 2005، وسرعان ما اكتسبت سمعة جيدة كواحدة من أكثر حلبات البطولة تحدياً من الناحية الفنية. يتميز مسار حلبة إسطنبول بارك، البالغ طوله 5.33 كيلومترات، بتغيرات حادة في الارتفاع تُشكل تحدياً لمهارة السائق وأداء السيارة على حد سواء. ويُعدّ المنعطف الثامن متعدد الالتفافات اختباراً حقيقياً لدقة السائق والتزامه، إذ يختبر قدرته على الحفاظ على السرعة والتوازن خلال هذا المنعطف الطويل والواسع إلى اليسار.



كان آخر فائز في حلبة إسطنبول بارك هو السائق الفنلندي فالتيري بوتاس عام 2021 مع فريق مرسيدس، وهو إلى جانب «السير» لويس هاميلتون، أحد سائقَين حاليين فقط فازا بسباق جائزة تركيا الكبرى.



استضافت تركيا تسع جوائز كبرى، وهي حلبة محبوبة لدى الفرق والسائقين والجماهير على حد سواء، حيث تُقدم سباقات تنافسية على جميع المستويات. ويحمل السائق البرازيلي فيليبي ماسا الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في حلبة إسطنبول بارك، حيث حقق ثلاثة انتصارات توالياً بين عامي 2006 و2008 أثناء قيادته لفريق فيراري، كما حقق سائقون آخرون، من بينهم الفنلندي كيمي رايكونن والألماني سيباستيان فيتل والبريطاني جنسون باتون، انتصارات على هذه الحلبة.



وقال محمد بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا): «إن عودة الفورمولا واحد إلى تركيا تعكس بوضوح النمو العالمي المتواصل وجاذبية رياضتنا، ويسعدني أن أرى سباق جائزة تركيا الكبرى ينضم مجدداً إلى رزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد».



وأضاف: تحتل حلبة إسطنبول بارك مكانة خاصة في تاريخ الفورمولا واحد، وتؤكد عودتها التزامنا المشترك بتوسيع نطاق البطولة في أسواق ديناميكية.