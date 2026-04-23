«دولي السيارات» يستعرض فرص تطوير السباقات وسلامة الطرق في مونتينيغرو

استعرض الاتحاد الدولي للسيارات، مجالات التعاون والتنسيق في سباقات السيارات والتنقل، وفرص التطوير فيهما، مع جمهورية مونتيغرو «الجبل الأسود». وتطرقت المناقشات إلى كيفية استمرار النمو لرياضة السيارات في مونتينيغرو، بما يدعم الاقتصاد، ويحقق الازدهار في مجال تنشيط السياحة وجذب الزوار، مع ضمان إدارة السباقات والأحداث الرياضية بشكل آمن ومستدام.



جاء ذلك خلال استقبال معالي ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينغرو«الجبل الأسود»، محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» في مدينة تيفات. وبحث الاجتماع أيضاً طموحات وخطط مونتينيغرو في أن تصبح دولة رائدة إقليمياً في مجال السلامة على الطرق. ودور الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» في مساعدة الدول على استخدام البيانات لفهم الحوادث بشكل أفضل، وتحسين الطرق، وجعل القيادة أكثر أماناً.



وقال ابن سليم: «مونتينيغرو بلد لديه طموح واضح للريادة في مجال السلامة على الطرق، ويسعدنا العمل معهم للمساعدة في تحقيق هذا الطموح، من خلال الجمع بين الابتكار والبيانات والتعاون، وذلك بالتنسيق مع جمعية السيارات والدراجات النارية في مونتينيغرو، وسنعمل على دعم مساعيهم في توفير طرق أكثر أماناً، وأنظمة تنقل أكثر كفاءة، ومواصلة النمو في رياضة السيارات، بما يساعد على بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة واتصالاً للجميع».



ويوجد محمد بن سليم في مونتينيغرو حالياً للمشاركة في اجتماع الربيع للمنطقة الأولى للاتحاد الدولي للسيارات، الذي استضافته جمعية مونتينيغرو للسيارات والدراجات النارية في بودفا، بحضور 102 نادٍ عضو في الاتحاد الدولي للسيارات من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لمدة ثلاثة أيام، لبحث مجالات التعاون والابتكار وتبادل المعرفة، من أجل تعزيز التنقل الآمن والمستدام لعشاق رياضة السيارات ومستخدمي الطرق.