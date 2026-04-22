«دولي السيارات»: تعديلات تنظيمية جديدة تعزز سلامة سباقات موسم 2026 للفورمولا 1





أشاد محمد بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي لسباقات السيارات، بالجهود التي بذلتها مختلف الأطراف المعنية في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة من التحسينات التنظيمية المستهدفة لموسم 2026.



وجرى الاتفاق على عدد من التعديلات خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي، أمس، بمشاركة الاتحاد الدولي للسيارات، ومديري الفرق، والرؤساء التنفيذيين لشركات تصنيع وحدات الطاقة، وإدارة الفورمولا واحد.



وشملت التغييرات إدارة الطاقة خلال التجارب التأهيلية، وتعزيز السلامة والتحكم في الطاقة أثناء السباق، وأنظمة السلامة عند خط الانطلاق، إضافة إلى تحسينات في الرؤية والتماسك في ظروف الطقس الماطر.



ومن المقرر عرض المقترحات النهائية على لجنة السلامة العالمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات للتصويت الإلكتروني، بهدف تطبيقها قبل سباق جائزة ميامي الكبرى في 3 مايو المقبل، باستثناء مقترحات انطلاقات السباق التي ستُختبر وتُحلل خلال عطلة نهاية الأسبوع ذاتها.



وأشاد محمد بن سليّم بجهود جميع العاملين في منظومة الفورمولا 1، من موظفي الاتحاد الدولي للسيارات والفرق والسائقين ومصنّعي وحدات الطاقة، على العمل البنّاء والتعاوني الذي أُنجز في فترة وجيزة للغاية.



وأضاف محمد بن سليّم، أنه على الرغم من وجود فجوة غير متوقعة في جدول السباقات، بسبب ظروف خارجة عن نطاق الرياضة، فإن جميع الأطراف ظلت ملتزمة التزاماً تاماً بالعمل بما يخدم مصالح الفورمولا واحد على أكمل وجه، مشيراً إلى أن السائقين كانوا في صميم هذه المناقشات، موجهاً الشكر لهم على مساهماتهم القيّمة خلال العملية.



من جهة أخرى، أوضح محمد بن سليّم، على هامش اجتماع الاتحاد الدولي للسيارات، الذي انطلق أمس في بودفا بـمونتينيغرو، أن السلامة والنزاهة الرياضية على رأس أولويات الاتحاد، مشيراً إلى أن التغييرات الجديدة جاءت لمعالجة التحديات التي تم رصدها خلال الجولات الافتتاحية، وضمان استمرار جودة المنافسة.



واستندت مناقشات التعديلات إلى البيانات التي جُمعت من الجولات الثلاث الأولى لموسم 2026، حيث تضمنت زيادة عدد الجولات التي قد تُطبق خلالها حدود طاقة أدنى بديلة من 8 إلى 12 جولة، بما يسمح بمزيد من التكيّف مع خصائص الحلبات.



كما تضمنت التغييرات تدابير للحد من السرعات المفرطة عند الاقتراب من المنعطفات، مع الحفاظ على فرص التجاوز وخصائص الأداء العامة، بجانب تبسيط أنظمة الإضاءة الخلفية، وتوفير إشارات بصرية أكثر وضوحاً، لتعزيز الرؤية، وسرعة استجابة السائقين في الظروف المناخية الصعبة.



ويُختتم غداً اجتماع الاتحاد الدولي للسيارات في بودفا، بعد ثلاثة أيام من المناقشات بين ممثلين عن 102 من الأندية الأعضاء في الاتحاد من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التنقل الآمن والمستدام لعشاق رياضة السيارات ومستخدمي الطرق.