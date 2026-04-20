أكاديمية «ياس هيت» تتوج الجيل الجديد من المواهب الإماراتية في سباقات السيارات

توجت «أكاديمية ياس هيت» أمس، الجيل الجديد من المواهب الإماراتية الصاعدة في رياضة سباقات السيارات، وذلك ضمن النسخة الثانية من برنامجها الرائد «السبق» لعام 2026، الذي استضافته الحلبة بمشاركة عدد قياسي من الأطفال الإماراتيين الواعدين. وشهدت فعالية الاختيار لهذا العام مشاركة 26 طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات، مقارنة بـ13 مشاركاً فقط في النسخة الأولى عام 2025.



ويهدف البرنامج إلى اكتشاف ورعاية المواهب الإماراتية الشابة في رياضة السيارات، من خلال استقطاب المشاركين من مختلف إمارات الدولة لخوض يوم متكامل من التقييم في «ياس كارتزون»، حيث خضع المتسابقون لسلسلة من الاختبارات الشاملة شملت الأداء على الحلبة، واللياقة البدنية، والتنسيق، إلى جانب التقييمات السلوكية، بما يضمن اتباع نهج متكامل في اختيار المواهب الواعدة.



وأسفرت المنافسات عن اختيار ثلاثة سائقين إماراتيين للحصول على مقاعد سباق ممولة بالكامل ضمن فئة «بامبينو»، وهم فيصل الزعابي «7 سنوات وشهر واحد» من أبوظبي، الفائز الأول بين الذكور، وسيف الشحي «7 سنوات وشهران» من أبوظبي، الفائز الثاني بين الذكور، وأميرة المهيري «4 سنوات و7 أشهر» من أبوظبي، الفائزة الأولى بين الإناث، على أن تنضم رسمياً إلى البرنامج عند بلوغ الحد الأدنى للعمر المطلوب للمشاركة.



وسيحصل الفائزون على مقاعد ممولة بالكامل للمشاركة في سباقات بامبينو ضمن بطولة الإمارات للسيارات الرياضية، وبطولة كأس بامبينو، بصفتهم سائقين رسميين في أكاديمية ياس هيت وتحت إشراف فريق «ياس هيت ريسينج». وسلطت نسخة 2026 الضوء على الحضور اللافت للسائقات، حيث تمكن عدد منهن من حصد مراكز ضمن أفضل 15 سائقاً من أصل 26 مشاركاً.



وقال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس، إن برنامج «السبق» يجسد التزام الحلبة المستمر بدعم وتنمية المواهب الإماراتية في رياضة السيارات، مشيراً إلى أن تضاعف أعداد المشاركين في عامه الثاني يعكس حجم الشغف المتزايد لدى الشباب الإماراتي بهذه الرياضة منذ سن مبكرة.