حادث مروع في رالي بالأرجنتين.. وفاة متفرّج وتعليق المنافسة

لقي متفرّج مصرعه وأُصيب آخرون، إثر حادث خطير خلال رالي أمريكا الجنوبية في منطقة مينا كلافيرو بإقليم قرطبة بالأرجنتين، ما دفع المنظمين إلى تعليق المنافسة في مرحلتها الحاسمة.

ووقع الحادث في المقطع المعروف باسم «جيوليو تشيزاري»، حين فقدت سيارة من طراز «فولكسفاغن بولو» يقودها الباراغوايانيان ديدييه أرياس وهيكتور نونييث السيطرة عند أحد المنعطفات السريعة، لتنحرف عن المسار وتتجه نحو منطقة تجمع فيها عشرات المتفرجين.



وبحسب معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام محلية، بدأت السيارة بالتدحرج قبل أن تخرج عن السيطرة وتصطدم بالجمهور، ما استدعى تدخلاً فورياً من فرق الإسعاف التي فعّلت بروتوكولات الطوارئ المعتمدة.



وأفادت حصيلة أولية بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم قاصر، جرى نقلهم إلى مستشفى في المنطقة. ولاحقاً، أُعلن عن وفاة شاب يبلغ 25 عاماً من مدينة قرطبة متأثراً بإصاباته البالغة.

ومن بين الجرحى، أصيبت امرأة في الأربعين من عمرها بكسر في الكاحل، فيما وُصفت حالتها بالمستقرة، كما تعرضت ابنتها القاصر لإصابات طفيفة. في المقابل، لم يُصب سائقا السيارة بجروح تُذكر.



ووقع الحادث مع انطلاق المرحلة الأخيرة من الرالي، في منطقة منحدرة باتجاه مينا كلافيرو تشهد عادة حضوراً جماهيرياً كثيفاً. وعلى إثر ذلك، قررت السلطات تحييد المقطع فوراً لتسهيل عمليات الإغاثة وضمان سلامة الحاضرين.

ونظراً لخطورة الحادث، أعلنت اللجنة المنظمة إلغاء المنافسة بشكل نهائي، كما شُكّلت خلية أزمة تضم مختلف الجهات المعنية لتنسيق الاستجابة ومتابعة التحقيق في ملابسات الحادث.



