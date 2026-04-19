حادث مأساوي في السباق التأهيلي لـ «نوربورجرينغ 24 ساعة»

لقي سائق حتفه في حادث تصادم خطير شاركت فيه سبع سيارات خلال السباق التأهيلي لسباق السيارات«نوربورجرينغ 24 ساعة» في ألمانيا السبت.

ووفقاً لمسؤولي السباق، توفي يوها ميتينين في المركز الطبي؛ فبعد إخراج السائق الفنلندي/66 عاماً/ من سيارته، باءت جميع محاولات إنعاشه بالفشل.

أما السائقون الستة الآخرون فقد نُقلوا إلى المركز الطبي والمستشفيات المجاورة لإجراء فحوص احترازية. وبحسب مسؤولي السباق، لا يوجد أي منهم في حالة تشكل خطراً على حياته.

وحظي السباق باهتمام إضافي بسبب مشاركة ماكس فيرشتابن، بطل سابق فورمولا-1 أربع مرات.

ولم يكن فيرشتابن على مضمار السباق وقت وقوع الحادث، كما أن سيارته، التي كان يقودها في تلك اللحظة زميله في الفريق لوكاس آور، لم تكن طرفاً في التصادم.

ومن المقرر أن تقام منافسات سباق «نوربورجرينغ 24 ساعة» " لهذا العام في الفترة من الرابع عشر إلى السابع عشر من مايو المقبل.