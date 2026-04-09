«البلوشي» يشارك في الجولة الثالثة لبطولة العالم للراليات الصحراوية

يشارك سائق الراليات العالمي الإماراتي محمد البلوشي في الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم لتحدي باها للدراجات النارية، المقررة في إسبانيا يونيو المقبل، طامحاً للدفاع عن لقبه العالمي، ومواصلة إنجازاته في البطولة.



يخوض البلوشي منافسات البطولة ضمن فريق «إم إكس ريد دبي»، الذي يضم 15 متسابقاً محلياً وعالمياً، ويتطلع للمنافسة على لقب البطولة التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات النارية «FIA».



ولدى البلوشي حتى الآن 33 نقطة في الترتيب العام، حققها من خلال حصوله على المركز الثالث في باها السعودية، والمركز الثالث في باها الأردن، إذ يتصدر فئة الرواد ويتواجد ثانياً في الترتيب العام.



وتتضمن أجندة البطولة 7 جولات، انطلقت من السعودية، ثم الأردن، ثم إسبانيا، والنمسا، وقطر، ودبي، ثم البرتغال، والتي كان من المقرر إقامتها في أبريل الجاري، إلا أنه تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية، وتمثل الجولة الإسبانية محطة مهمة في مشوار المنافسة على اللقب للسائق الإماراتي.



وشارك البلوشي في الجولات الماضية وهو يعاني من إصابة لم يكتمل شفاؤه منها، إلى جانب خوضه السباقات دون فترة إعداد كافية أو تدريبات مسبقة، وأكد أن مستواه البدني والفني سيصل إلى الجاهزية الكاملة مع حلول جولة إسبانيا.



ويسعى البلوشي إلى قيادة فريقه للدفاع عن لقب بطولة العالم، بعد تحقيقه اللقب في النسخ الثلاث الماضية، مع تطلعه لإضافة اللقب الرابع على التوالي، في إنجاز يعكس تطور رياضة الراليات الإماراتية على الساحة الدولية.