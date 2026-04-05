ختام ناجح لـ «تحدي باها أبوظبي» بمشاركة واسعة في صحراء رماح بالعين

اختتمت في صحراء رماح بمنطقة العين منافسات الجولة الرابعة والأخيرة من الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وسط مشاركة كبيرة من المتسابقين من داخل الإمارات وخارجها، في حدث رياضي مميز جمع عشاق رياضات المحركات الصحراوية في أجواء تنافسية حماسية.

وشهدت الجولة الختامية حضوراً لافتاً لما يقارب من 94 متسابقاً يمثلون أكثر من 20 جنسية مختلفة، ما يعكس المكانة المتنامية للبطولة على خريطة سباقات الراليات الصحراوية في المنطقة والعالم.



وانطلقت فعاليات الجولة الرابعة أول من أمس في قرية السباق بمنطقة رماح، حيث فتحت القرية أمام المشاركين والزوار في تمام الساعة الرابعة مساءً، تزامناً مع إجراءات الفحص الفني للمركبات والدراجات المشاركة. كما شهدت الأمسية تنظيم مجموعة من الفعاليات الجانبية التي شملت أنشطة ترفيهية وتجربة التخييم في الصحراء، إضافة إلى فعاليات اجتماعية جمعت المتسابقين والفرق المشاركة في أجواء مميزة تعكس روح البطولة.



وفي صباح يوم أمس، بدأت فعاليات يوم السباق مبكراً مع افتتاح قرية الحدث في تمام الساعة السادسة صباحاً، تلتها إجراءات التسجيل والفحص الفني للمتسابقين، قبل عقد الاجتماع الفني للمشاركين في الساعة الثامنة والربع صباحاً لشرح تفاصيل المسار وتعليمات السلامة. وبعد ذلك، انطلقت منافسات الجولة رسمياً، حيث أعطى الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي شارة الانطلاقة ابتداءً من فئة السيارات في تمام الساعة التاسعة صباحاً، تلتها مباشرة انطلاقة الدراجات النارية، حيث انطلق المتسابقون لخوض تحدي المسار الصحراوي وسط أجواء تنافسية قوية.



وشهدت الجولة مشاركة واسعة في مختلف الفئات، حيث تصدرت فئة الدراجات النارية قائمة المشاركين بأكثر من 55 متسابقاً تنافسوا ضمن فئات متعددة مثل 450 سي سي، وفئة فوق 450 سي سي، والماراثون، والمغامرات، إضافة إلى فئات الشباب والمخضرمين والسيدات. كما سجلت البطولة حضوراً لافتاً في فئة الباجي التي ضمت نحو 20 متسابقاً ضمن فئتي برو وستوك، إلى جانب مشاركة 9 متسابقين في فئة الكواد، و9 مشاركات في فئة السيارات ضمن فئات تي 1 تي 3 تي 4.



ولم تقتصر المشاركة على المتسابقين الذكور فقط، بل شهدت الجولة حضوراً مميزاً لعدد من المتسابقات اللواتي تنافسن في فئات عدة، من بينهن هايلي أوكونور وسون شافلر وترايسي بيا زغيب، إضافة إلى نورا الجساسي وإيميليا جلازينكينيه، ما يعكس تنامي مشاركة المرأة في رياضات المحركات الصحراوية في المنطقة.



كما تميزت الجولة بتنوع الجنسيات المشاركة، حيث ضمت قائمة المتسابقين أسماء من الإمارات وبريطانيا وجنوب أفريقيا وإيطاليا والهند ولبنان وألمانيا وإسبانيا وروسيا والصين وأستراليا وإيرلندا وليتوانيا وأوكرانيا والدنمارك وكندا وقطر والكويت وباكستان والولايات المتحدة وغيرها، ما منح السباق طابعاً دولياً وعزز من مستوى التنافس بين المشاركين.



ومع وصول المتسابقين إلى خط النهاية قرابة الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتشدت الفرق المشاركة والجماهير في قرية الحدث لمتابعة لحظات الختام، قبل أن يقام حفل التتويج بحضور عايض الأحبابي، مدير مكتب الشؤون القانونية في مجلس أبوظبي الرياضي، وماهر البدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، والنقيب محمد المزروعي ممثل شرطة العين، حيث جرى تكريم الفائزين في مختلف الفئات وسط أجواء احتفالية مميزة، لتختتم بعدها الجولة الرابعة رسمياً عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.



ويؤكد النجاح التنظيمي للجولة الختامية من الموسم الثالث لـ «تحدي باها أبوظبي» المكانة المتنامية للبطولة كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الصحراوية في دولة الإمارات، حيث نجحت في استقطاب نخبة من المتسابقين والهواة والمحترفين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب توفير تجربة رياضية وترفيهية متكاملة تجمع بين التنافس والإثارة وروح المغامرة في قلب الصحراء.



ومع إسدال الستار على الجولة الرابعة، يترقب عشاق رياضات المحركات الإعلان عن تفاصيل الموسم المقبل من البطولة، الذي يتوقع أن يشهد مزيداً من التوسع في المشاركة الدولية وتطوير المسارات والفعاليات المصاحبة، استمراراً للنجاح الذي حققته البطولة خلال مواسمها الماضية وترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة لرياضات المغامرة والسباقات الصحراوية.