«دولي السيارات» ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة يتوجان الفائزين في «السياحة الرياضية المستدامة»



أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات النقل في جميع أنحاء العالم، عن الفائزين بأول جوائز منظمة الأمم المتحدة للسياحة للتميز في السياحة الرياضية المستدامة، بدعم الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).



وجرى الإعلان عن الفائزين في حفل أقيم في مدريد في نهاية هذا الأسبوع قبيل انطلاق سباق جراند بري ABB فورمولا إي كوبرا رافال مدريد، حيث أظهر الفائزون ريادة وابتكاراً في مجالات رئيسية في السياحة المستدامة، وأبرزوا الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة، وقابلية التوسع، والإرث طويل الأمد.



وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات وسفير الأمم المتحدة للسياحة المستدامة في الرياضة: «يسلط تنوع وجودة الفائزين في دورتنا الأولى الضوء على الزخم العالمي المتزايد خلف السياحة الرياضية المستدامة».



وأضاف: «إن هذه الجوائز تحتفي بالأثر الإيجابي للرياضة كقوة دافعة للابتكار والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، نضع معايير جديدة للاستدامة، ونبني مستقبلاً تستمر فيه الرياضة في توحيد الشعوب عبر الحدود».



من جانبها قالت شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة:» «عندما وقعت منظمة الأمم المتحدة للسياحة والاتحاد الدولي للسيارات مذكرة التفاهم عام 2024، التزمنا معاً بتطوير قطاع سياحة رياضية أكثر استدامة».



وأضافت: «لقد تحول هذا الالتزام إلى واقع ملموس الليلة الماضية مع افتتاح حفل جوائز التميز في السياحة الرياضية المستدامة. إن هذا الإنجاز يثبت أن تعاوننا أصبح منصة عالمية تكرم الاستدامة والابتكار والتأثير المجتمعي، لتتحول رؤيتنا المشتركة إلى إرث قيم لهذا القطاع».



وتم تقديم ما مجموعه 70 طلباً من قبل منظمات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحادات وهيئات السياحة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات والجامعات، وتمّ اختيار 28 منها للقائمة النهائية، حيث اختارت الفائزين لجنة تحكيم مؤلفة من سبعة خبراء.



وتعتبر هذه الجوائز مبادرة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للسياحة والاتحاد الدولي للسيارات (FIA) وتكرم المشاريع والفعاليات التي تدمج بنجاح الرياضة والسياحة مع التنمية المستدامة.