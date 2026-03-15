«متحف الشارقة للسيارات القديمة» يعرض مقتنيات نادرة في بطولة منصور بن زايد بالوثبة

يشارك متحف الشارقة للسيارات القديمة بمجموعة من مقتنياته النادرة ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، وسط إقبال لافت من جمهور البطولة.

تتضمن المشاركة عرض عدد من السيارات القديمة، التي تعكس تطور صناعة المركبات عبر عقود مختلفة من القرن الماضي، وتمثل مراحل مهمة في تاريخ التصميم والهندسة الميكانيكية.

ومن بين السيارات المعروضة سيارة فورد طراز «إيه» كوبية موديل 1930، التي تعد من المركبات التي أسهمت في انتشار السيارات على نطاق واسع في بدايات القرن العشرين، بفضل بساطتها التي شكلت نقلة نوعية في تصميم السيارات آنذاك وسيارة رايلي آر إم إس موديل 1948، وهي من السيارات البريطانية، التي عُرفت بتصميمها المميز، إذ جمعت بين الفخامة والأداء المتوازن، ما جعلها من السيارات المفضلة لدى عشاق السيارات الكلاسيكية في أوروبا خلال تلك الفترة.

وتبرز سيارة بورش 912 موديل 1965، وهي من السيارات الرياضية، التي اشتهرت بأدائها المتوازن، وتصميمها الرياضي الأنيق، وشكلت امتداداً لنجاح شركة بورش في تقديم سيارات تجمع بين الأداء العالي ومتعة القيادة.

وقال أحمد سيف بن حنظل، مدير متحف الشارقة للسيارات القديمة، إن هذه المشاركة تأتي في إطار جهود المتحف لإبراز القيمة التاريخية والثقافية للسيارات القديمة، وتعريف الجمهور بتطورها، وإتاحة الفرصة للاطلاع عن قرب على نماذج نادرة، تمثل مراحل مهمة في تاريخ صناعة السيارات.