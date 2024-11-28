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رياضة السيارات

مهرجان ليوا الدولي 2025 ينطلق 13 ديسمبر

تنافس قوي مرتقب في المهرجان
أرشيفية
تنافس قوي مرتقب في المهرجان

البيان

تنطلق يوم 13 ديسمبر المقبل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، والذي يتضمن برنامجاً يمزج بين المغامرة والتراث والتجارب الملهمة ويستمر حتى 4 يناير 2025، ويستقطب عشاق رياضة السيارات والعائلات وتقام خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير ، بطولة تل مرعب للسيارات، أقوى منافسات المهرجان وأشهرها.

ويشهد المهرجان سباقات السرعة بأنواعها، واستعراضات الدريفت، وتحديات القيادة على الكثبان الرملية، إلى جانب العروض الترفيهية العائلية، والحفلات الموسيقية الحية، والجولات والأنشطة الثقافية، حول «تل مرعب»، أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات العربية المتحدة.