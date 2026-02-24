«دبي أوتودروم» تطلق برنامجاً رمضانياً متكاملاً لرياضات المحركات



أعلنت حلبة دبي أوتودروم، عن إطلاق برنامج حافل من الفعاليات الرياضية والترفيهية خلال شهر رمضان المبارك، يجمع بين سباقات الأداء العالي وتجارب القيادة والأنشطة الاجتماعية، وذلك ضمن فعاليات «الأوتودروم فيستيفال».



وتتوزع الفعاليات بين مرافق دبي أوتودروم ودبي كارتدروم، وفق جدول زمني يراعي خصوصية الشهر الكريم، مع تركيز واضح على الأنشطة المسائية والليلية بعد الإفطار، بما يتيح لعشاق رياضات المحركات المشاركة في أجواء تنافسية منظمة وآمنة، تجمع بين الاحترافية والطابع الاجتماعي.



وأكد فيصل السهلاوي، المدير العام لحلبة دبي أوتودروم، أن برنامج هذا العام صمم ليقدم تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم متابعة السباقات، لتمكن الضيوف من خوض تجارب قيادة مباشرة أو الاستمتاع بأجواء رمضانية مميزة.



وأضاف أن الفعاليات، التي تشمل سباقات «الرول ريس» وأيام الحلبة وبطولات الكارتنج، إلى جانب خيمة الضيافة في حديقة أبكس العائلية، تعكس التزام الحلبة بتقديم أنشطة متنوعة تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.



وتتواصل سباقات «الرول ريس» المسائية خلال شهر رمضان، لتتيح للسائقين اختبار السرعة على المسار المستقيم للحلبة بإشراف متخصصين. وتقام الجولات المتبقية يومي 6 و13 مارس، مستقطبة مجموعة من السيارات عالية الأداء والمركبات المعدلة ضمن بيئة احترافية تراعي أعلى معايير السلامة.



ويتضمن البرنامج سلسلة من «أيام الحلبة» المفتوحة، التي تمنح السائقين فرصة الانطلاق على المسار ضمن تجارب قيادة منظمة، بإشراف فرق متخصصة ودعم طواقم السلامة. وتقام الفعاليات المتبقية أيام 2 و9 و16 و21 مارس، وتستقبل سيارات رياضية وعالية الأداء، سواء للسائقين المحترفين أم للراغبين في خوض تجربتهم الأولى على الحلبة.



وتشهد الفعاليات أيضاً إقامة «تحدي رمضان» ضمن سلسلة سباقات SWS، المؤهلة للتصنيف العالمي. وتتألف البطولة من ثلاث جولات متبقية تقام أيام 2 و9 و16 مارس، مع اعتماد تصميم مختلف للحلبة في كل جولة لتعزيز مستوى التحدي الفني والتنوع. وتشمل المنافسات فئتين: الناشئين من 7 إلى 14 عاماً، والكبار من 15 عاماً فما فوق، مع نظام نقاط محسن يؤهل المشاركين في جميع الجولات للتنافس على لقب تحدي رمضان من سباقات «سودي وورلد سيريز 2026».