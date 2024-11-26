إطلاق «بيستون T90» الرياضية في دبي

أطلقت شركة «بيستون» رسمياً أحدث سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات عالية التقنية «T90»، في حدث أقيم في حلبة دبي أوتودروم، مما وضع معياراً جديداً في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم.

وتقدم السيارة أداءً استثنائياً بمحركاتها التوربينية سعة 1.5 لتر أو 2.0 لتر، حيث تنتج 252 حصاناً و380 نيوتن متر من عزم الدوران مقترناً بأنماط القيادة التكيفية، ويضمن هذا تجربة قيادة سلسة واستجابة مصممة لتناسب أي تضاريس أو نمط حياة.

وأكد أندرو سكوايرز، الرئيس التنفيذي لشركة «الخالد للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «بيستون» في الإمارات، على أهمية هذا الطراز الجديد وقال: تمثل سيارة بيستون T90 قفزة إلى الأمام في تصميم ووظائف السيارات. إنها مركبة مصممة للعائلة الحديثة اليوم، تقدم الفخامة والأداء مع تحكم فائق على الطرق. نحن فخورون بتقديم هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المبتكرة إلى سوق الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن «بيستون» علامة تجارية شهيرة تابعة لمجموعة «FAW» وهي مكرسة لتقديم مركبات تجمع بين الابتكار والأداء والفخامة مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والتصاميم الموجهة للعائلات. ورسخت «بيستون» نفسها كلاعب مهم في سوق سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم العالمية، حيث تؤكد التزامها بالتميز والحلول المستقبلية.