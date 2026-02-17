إثارة في سباق يوكا جيمخانا بحلبة مرسى ياس



استضافت حلبة مرسى ياس في أبوظبي نخبة من السائقين المحترفين، الذين تنافسوا في السباق المثير يوكا جيمخانا.



وشهدت نسخة 2026 إقامة الحدث للمرة الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن سجلت السلسلة انطلاقتها الدولية الأولى في الدولة عام 2025 في مدينة العين، ما مهد الطريق لتطوير رياضة الجيمخانا فئة تنافسية في الإمارات.



شارك في المنافسات سائقون من الإمارات، الأردن، فرنسا، إسبانيا، لبنان، الهند، روسيا، بيلاروسيا، أوكرانيا، مصر، نيوزيلندا، والسلفادور.



وحل البيلاروسي أليكسي شينديوكوف (بيلاروسيا)، وكان المركز الثاني من نصيب الرسوي دامير إدياتولين، وجاء الإماراتي علي سجواني ثالثاً.