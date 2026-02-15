داماك العقارية تعلن عن شراكة عالمية مع «أوراكل ريد بُل ريسينغ»



أعلنت داماك العقارية، أكبر مطوّر عقاري خاص في دولة الإمارات والشرق الأوسط، عن شراكة عالمية طويلة الأمد مع فريق «أوراكل ريد بُل ريسينغ»، أحد أنجح وأبرز الفرق في تاريخ سباقات الفورمولا 1.

وتجمع هذه الشراكة بين علامتين تجاريتين تتميزان بالطموح والأداء القوي، والابتكار والسعي الدائم نحو التميّز. ويتصدر فريق أوراكل ريد بُل ريسينغ حالياً المشهد في بطولة الفورمولا 1، ويُعد من أكثر الفرق هيمنة في رياضة السيارات، بقيادة بطل العالم أربع مرات، ماكس فيرستابن، إلى جانب الموهبة الصاعدة إسحاق حجار.



وستظهر علامة داماك العقارية على سيارة فريق أوراكل ريد بُل ريسينغ «RB22» في منطقة قوس الحماية العلوي، أو كما يُعرف بـ «Halo»، وجانبي السيارة، إضافة إلى ملابس فريق الإدارة والسائقين، والخوذ وبدلات السباق.

وتُعد هذه الشراكة أحدث تحالف استراتيجي لداماك مع علامة مرموقة على مستوى العالم، لتعزز من سجلها الحافل بالشراكات العالمية، حيث سبق لها أن أبرمت شراكات مماثلة مع علامات عريقة أبرزها: روبرتو كافالي، وباراماونت، ونادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، لتنضم اليوم أوراكل ريد بُل ريسينغ إلى محفظتها المتميزة من الشراكات.



في هذه المناسبة، قالت أميرة سجواني العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية: «نؤمن في داماك بأن العلامات التجارية العريقة تُبنى عبر شراكات استراتيجية حقيقية، تسهم في خلق قيمة طويلة الأمد. وعلى مدار السنوات الماضية، تعاونت داماك مع نخبة من أبرز العلامات العالمية في مجالات الأزياء والضيافة وكرة القدم، واليوم نفخر بانضمام أوراكل ريد بُل ريسينغ، أحد أنجح فرق الفورمولا 1، إلى محفظتنا العالمية المتميزة.

تجسد سباقات الفورمولا 1 الدقة والابتكار والأداء الاستثنائي، وهي قيم تتجذر في إرث وتاريخ علامة داماك، في الواقع، لم يتمكن أي مطور عقاري في دولة الإمارات من بناء محفظة شراكات عالمية متنوعة وذات تأثير قوي مثلما فعلت داماك. إن شراكتنا مع أوراكل ريد بُل ريسينغ تؤكد مجدداً قوة حضورنا العالمي، وطموحنا المستمر لصناعة الفارق».



بدوره، قال علي سجواني العضو المنتدب للعمليات والشؤون المالية وقطاع الضيافة في شركة داماك العقارية: «لطالما شكلت سباقات الفورمولا 1 شغفاً شخصياً بالنسبة لي، لذا، فإنني أدرك تماماً حجم وتأثير هذه الرياضة على الصعيد العالمي. في داماك، نسعى دائماً إلى بناء شراكات مميزة وقوية، تتماشى مع أهدافنا وطموحاتنا في المحافظة على ريادتنا في قطاع التطوير العقاري. أوراكل ريد بُل ريسينغ هو الشريك المثالي لنا، فريق يمتلك روح التحدي، ويتبنى الابتكار، ويحقق أداءً ثابتاً في أعلى المستويات، كما تؤكد هذه الشراكة عقلية داماك الدائمة في التميز، وتجسد رؤيتنا الطموحة نحو المستقبل».



من جانبه، قال لوران ميكيس، الرئيس التنفيذي ومدير الفريق في «أوراكل ريد بُل ريسينغ»: «تمثل الشراكة مع داماك العقارية لحظة مميزة لأوراكل ريد بُل ريسينغ. إن طموحهم والتزامهم بالتميّز، يجسدان القيم ذاتها التي تقود فريقنا. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً أوسع للتفاعل على المستوى العالمي، وتخلق أثراً ملموساً لكلا الطرفين».



وتعزز هذه الشراكة حضور علامة داماك على الصعيد العالمي، عبر إضافة علامة عالمية جديدة إلى محفظتها الغنية والمتنوعة، والتي تضم مع علامات رائدة عالمياً، تتشارك معها قيم التميز والابتكار والرؤية طويلة الأمد.

وكانت شركة داماك قد أعلنت في شهر أبريل من عام 2025، عن شراكة تاريخية مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أصبحت بموجبها الراعي الرئيس لقميص الفريق الأول للفترة المتبقية من الموسم الكروي الماضي. كما شهد التعاون إطلاق مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك» في دبي، وهو أول مشروع سكني في العالم يحمل علامة تجارية لنادٍ لكرة القدم.