ماكرون يهنئ محمد بن سليم بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) على إعادة انتخابه رئيسا للاتحاد، مؤكداً عزمه على مواصلة تعزيز الشراكة التاريخية بين فرنسا والاتحاد.

وفي رسالةٍ إلى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، قال الرئيس ماكرون: "أودّ أن أتقدّم بأحرّ التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)عقب الانتخابات التي جرت في طشقند، أوزبكستان، في 12 ديسمبر الماضي.

"وفي هذا الصدد، واستكمالاً لاجتماعنا الأخير في قصر الإليزيه مع ممثلين آخرين عن عالم السيارات، أؤكد لكم عزمي على مواصلة تعزيز الشراكة التاريخية بين فرنسا والاتحاد الدولي للسيارات".

"متمنياً لكم كل التوفيق في ولايتكم الجديدة، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير."

والتقى محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه في نوفمبر الماضي وسلط الاجتماع الضوء على الأولويات المشتركة في مجالات رياضة السيارات، والسلامة على الطرق، والتنقل، وحماية الشباب على الإنترنت.

وبفضل وجود المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للسيارات في باريس، تحتل فرنسا مكانة فريدة في تاريخ الاتحاد، وقد تم التأكيد على ذلك مجدداً يوم أمس عندما أكد الاتحاد الدولي للسيارات تجديد التزامه تجاه فرنسا كأحد مراكزه المتميزة الرئيسية.

واحتفل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والرئيس الفرنسي بالدور المحوري لفرنسا في رياضة السيارات العالمية، بدءاً من البطولات الرياضية التاريخية مثل سباق باريس- روان تريال عام 1894 وصولاً إلى سباق لومانز 24 ساعة، الذي لا يزال يجذب آلاف المتفرجين ويحقق تأثيراً كبيراً، حيث يدعم أكثر من 1000 وظيفة بدوام كامل ويساهم بأكثر من 162 مليون يورو في الاقتصاد الفرنسي.

كما ناقش الرئيس بن سليم والرئيس ماكرون تمثيل فرنسا المستمر في بطولة العالم للفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والمواهب الفرنسية المشاركة في بطولات العالم، ومساهمات المصنعين والمنظمين الفرنسيين في صياغة رياضة السيارات الدولية. ودعم تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات لوفود الاتحاد الدولي للسيارات الذين يحضرون الاجتماعات في باريس.

وانضم إلى الرئيسين رئيس نادي السيارات الفرنسي (ACF) يان دي بونتبريان، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد وأول نادي سيارات في العالم تأسس عام 1895. وهو أيضا رئيس أندية الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي للسيارات، وبيير جوسلين، رئيس الاتحاد الفرنسي لرياضة السيارات (FFSA).

وتناولت المناقشات الدور المحوري الذي تلعبه الأندية إلى جانب الاتحاد الدولي للسيارات في تعزيز التنقل الآمن والمسؤول ورياضة السيارات، فضلاً عن المساهمة التاريخية لفرنسا في هذه القطاعات.

وركزت المحادثة أيضاً على السلامة على الطرق والتنقل المستدام. وتبادل الرئيس بن سليم والرئيس ماكرون وجهات النظر حول المبادرات الرامية إلى جعل التنقل أكثر أماناً وبأسعار معقولة وأكثر استدامة، مثل مؤشر سلامة السائقين التابع للاتحاد الدولي للسيارات الذي تم إطلاقه حديثاً، وهو معيار عالمي فريد من نوعه تم تطويره لقياس ومقارنة مخاطر السائقين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت حماية الرياضيين الشباب وتعزيز الاحترام على الإنترنت موضوعاً رئيسياً آخر. حيث ناقش القائدان حملة الاتحاد الدولي للسيارات "متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت" (UAOA)، والتي تتماشى بشكل وثيق مع سياسات فرنسا بشأن سلامة الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.