«دولي السيارات» يؤكد مسار عودة بطولة العالم للراليات إلى أمريكا

شرع الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» بتسريع خطط عودة بطولة العالم للراليات «WRC» إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالإعلان عن جولة تجريبية مقرر إقامتها هناك في منتصف عام 2026. وستقام هذه الجولة التجريبية، التي تنظم بالتعاون مع لجنة منافسة السيارات في الولايات المتحدة في الفترة من 11 إلى 17 يونيو المقبل، حيث يجري مندوبو الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» فحصاً وتقييماً شاملين لجميع جوانب تنظيم الجولة، بدءاً من العمليات الرياضية وصولاً إلى بروتوكولات السلامة.



إن الهدف من هذه الجولة هو تقييم إمكانية استضافة جولة كاملة من بطولة العالم للراليات «WRC»، وسيمهد نجاحها الطريق أمام الولايات المتحدة للانضمام مجدداً إلى روزنامة البطولة في عام 2027، ويمثل هذا إنجازاً مهماً لكل من البطولة ورياضة الراليات في البلاد.



وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»: «تمثل الولايات المتحدة إحدى أهم فرص النمو لبطولة العالم للراليات التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات، كما تعد الولايات المتحدة الأمريكية رياضة السيارات جزءاً لا يتجزأ من ثقافتها، حيث تضم بطولات محلية عالمية المستوى، وشغفاً متزايداً بالمنافسة العالمية، الاتحاد الدولي للسيارات ملتزم التزاماً راسخاً بتعزيز حضوره في الولايات المتحدة، وأن تصبح رياضة الراليات ركيزة أساسية لمستقبلها، مع وجود خمس فعاليات معتمدة من الاتحاد ضمن ثلاث بطولات عالمية في جميع أنحاء البلاد، الأسس راسخة والآن هو الوقت المناسب للبناء على هذا الزخم».



واختتم قائلاً: توسيع بطولة العالم للراليات «WRC» لتشمل أمريكا الشمالية لن يعزز فقط الانتشار العالمي للبطولة، بل سيربط رياضة الراليات بقاعدة جماهيرية متنامية، وواعية وشغوفة، في سوق يشهد نمواً متسارعاً في المشاركة والتفاعل».