حصل الطفل الإماراتي حمدان راشد محمد دلوان الكتبي، الذي يبلغ من العمر 8 أعوام، على المركز الأول في مسابقة «ربّب طيرك» التي أطلقها اتحاد الإمارات للصقور، والمخصصة لإعداد وتأهيل الصقارين الناشئين من الجنسين، وتنمية مهاراتهم وترسيخ أخلاقيات الصقارة والرفق بالصقر، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال المقبلة.

حمدان الكتبي بملامحه الواثقة، وتعامله الاحترافي مع طيره، يمثل نموذجاً للناشئ الذي يدرك أن الصقارة ليست مجرد هواية، بل هي أمانة وطنية تقتضي صون البيئة والحفاظ على التوازن الطبيعي، وهو ما يجعل منه قدوة لأقرانه في الالتزام بأخلاقيات المهنة الأصيلة.

وأوضح الطفل الإماراتي حمدان دلوان الكتبي، صقّار المستقبل، من خلال حديثه لـ «البيان»، طريقته في التوفيق بين دراسته وهوايته المرتبطة بالاهتمام الصقور، والتي شجعه عمه عليها، كونها جزءاً أصيلاً من تراث الإمارات المعنوي. مبديا سعادته اللامحدودة إثر تكريمه في الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية. بفوزه في النسخة الأولى من مسابقة «ربّب طيرك»، لإعداد الصقارين الناشئين وتأهيلهم، وبلوغه قائمة أفضل 20 مشاركا فيها. مشيرا في الوقت ذاته بأن عشق الصقور يمكن أن يبدأ في سن مبكرة، وأن الصقارة أسلوب حياة.

كما أوضح حمد محمد دلوان الكتبي، عم الطفل حمدان، لأن هذا الفوز الجريء للطفل للكتبي يضع معياراً جديداً للطموح، ويؤكد أن الصقارة ليست إرثاً للماضي، بل هي روح حية تتجدد في عيون الناشئين. حمدان اليوم ليس مجرد بطلٍ لمسابقة، بل هو رمزٌ لمستقبلٍ إماراتي يرفض التخلي عن هويته، ويؤمن بأن الحفاظ على الموروث يبدأ بخطوة واثقة، وجرأة طفلٍ قرر أن يكون حارساً لتاريخ أجداده.

مشيدا بإطلاق مثل هذه المسابقات التي تسهم في تعزيز ارتباط الأجيال الصاعدة برياضة الصقور، بوصفها أحد أبرز رموز الهوية الوطنية ومظهراً أصيلاً للاعتزاز بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد الإماراتية.