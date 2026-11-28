أكد ساجد أحمد، الحكم الدولي في لعبة بناء الأجسام، وأحد مسؤولي تنظيم بطولة «الماجد كلاسيك» الدولية في دبي، أن منافسات اليوم الأول جاءت قوية في جميع الفئات، مشيراً إلى أن تعاون فريق العمل أسهم في انتظام صعود اللاعبين إلى المسرح ورصد نتائجهم، وأن سير البطولة تجاوز توقعاته.

وقال ساجد أحمد لـ«البيان» على هامش المنافسات: «إن كل لاعب يصعد إلى المسرح بطموح الفوز، وإن الحكم يقيّم المستوى الذي يقدمه اللاعب أثناء العرض، وعلى هذا الأساس تتحدد النتيجة».

وأشاد بجمهور البطولة، مشيراً إلى أن الحضور شجّعوا المتنافسين، وأنه لم يسجل أي ملاحظة على سلوك الجمهور خلال المنافسات التي تابعها.

وعن تطور بناء الأجسام في المنطقة قال: «اللعبة شهدت تقدماً ملحوظاً في دول الخليج، ووضع الإمارات في مقدمة الدول الخليجية التي لمس فيها هذا التطور»، موضحاً أن تجربته في التنظيم شملت ثلاث بطولات دولية، وبطولتين محليتين، مؤكداً أن مشاركته في تنظيم البطولات تمنحه فرصة للتعلم، واكتساب مزيد من الخبرة