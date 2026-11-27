أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة استضافة نهائي بطولة الجائزة الكبرى للاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج «WFCC» لموسم 2025–2026، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، في مقر النادي، بمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في حل مسائل الشطرنج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور مرجان كوفاتشيفيتش، رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، والدكتور عبدالله علي آل بركت، نائب رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة رئيس اللجنة المنظمة.

واستُهل المؤتمر بالإشادة برؤية ومبادرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، التي انطلقت منها الجائزة لتجمع أبرز بطولات حل مسائل الشطرنج ضمن سلسلة دولية موحدة، بإشراف الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، وبالتعاون مع نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

وامتدت منافسات الجائزة عبر أربع محطات دولية في أثينا وألبا يوليا وسكوبيه وماغديبورغ، خلال عامي 2025 و2026، وشهدت 333 مشاركة، تنافس خلالها اللاعبون على جمع النقاط والتأهل إلى النهائي، باحتساب أفضل نتيجتين لكل لاعب. وتعود البطولة إلى الفجيرة، حيث يُتوَّج أول بطل للجائزة الكبرى.

ويشهد النهائي مشاركة 20 متأهلاً من نخبة أبطال العالم في حل مسائل الشطرنج، يتقدمهم دانيلا بافلوف، بطل العالم لعام 2026 والمتوج باللقب أربع مرات، وبيوتر موردزيا، بطل العالم تسع مرات، اللذان يتقاسمان صدارة الترتيب العام للجائزة الكبرى برصيد 87 نقطة لكل منهما.

كما تضم قائمة المتأهلين كاسبر بيورون، بطل العالم ست مرات، وأرنو زوده، بطل العالم لفئة الرواد لعام 2026، وأورال خاسانوف، بطل العالم للشباب لعام 2026، إلى جانب إيدي فان بيرز، بطل أوروبا لعام 2025 ووصيف كأس العالم لموسم 2025–2026، فضلاً عن مجموعة من أبرز الأسماء العالمية في هذا التخصص.

وتتميز منافسات النهائي بتقديم مسائل شطرنجية جديدة بالكامل، أُلّفت خصيصاً لهذه البطولة، وستُعرض على المتنافسين للمرة الأولى خلال جولات النهائي، بما يعزز عنصر الابتكار والتحدي ويختبر قدرات الأبطال على التحليل والإبداع في مواجهة مسائل غير مسبوقة.

وفي مبادرة تاريخية تُنظَّم للمرة الأولى ضمن منافسات الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج (WFCC) منذ تأسيسه، سيشارك المتنافسون أنفسهم في اختيار أفضل مؤلفي مسائل البطولة، في تجربة مبتكرة تمنح أبطال الحل دوراً مباشراً في تقييم إبداعات مؤلفي المسائل وتكريم المتميزين منهم.

وبذلك يجمع نهائي الفجيرة بين قمة التنافس العالمي في حل مسائل الشطرنج والاحتفاء بالإبداع في تأليفها، ليقدم تجربة استثنائية تعزز مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً لهذا الفن الشطرنجي العريق. وتُقام المنافسات اليوم وغداً «السبت والأحد» على ست جولات، فيما يُقام حفل الختام والتتويج الأحد في الساعة السابعة مساءً.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أن استضافة الفجيرة لهذا النهائي العالمي تجسّد رؤية سمو ولي عهد الفجيرة في ترسيخ حضور الإمارة على خارطة الشطرنج الدولية، وتعكس مكانتها وجهةً تجمع أبطال العالم وروّاد الإبداع في حلّ وتأليف المسائل الشطرنجية.