

تسامى المغامر الإماراتي والرياضي محمد قطيش العامري فوق أعلى قمة «عرقوب العامرة» في قلب منطقة العين، محولاً التضاريس الرملية الذهبية إلى منصة فخر وطني تزامناً مع اليوم الوطني الـ 55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الخطوة لم تكن مجرد مغامرة رياضية، بل تجسيداً لروح التحدي التي تميز أبناء الإمارات، حيث امتزجت رمال «العامرة» الذهبية بظلال العلم المرفوع في عنان السماء، في مشهد يختزل حكاية وطن صعد من قلب الرمال إلى قمم المجد.



وأكد العامري لـ «البيان» أن رفع سارية علم بطول 9 أمتار ونصف قد استغرق منه 4 أيام من العمل المتواصل، بالتعاون مع فريق العين للإنقاذ التطوعي.

وأوضح محمد العامري: أن هذه المبادرة تأتي لتعيد تعريف علاقة الرياضي ببيئته المحلية، بعيداً عن صخب اهتماماته الرياضية.. فاختيار «العامرة» تحديداً يحمل دلالة رمزية عميقة، فهي ليست مجرد منطقة سكنية، بل جزء من ذاكرة العين التي تحتضن الطموح وتدفع به نحو الأفق. رفع العلم هناك، وسط هدوء الصحراء وشموخ الكثبان، يرسل رسالة قوية بأن الطموح الإماراتي لا يعترف بالمستحيل ولا تحده المسافات.



وواصل العامري: كما أن غرس العلم فوق هذه القمة الرملية ليس مجرد نشاط رياضي، بل هو رسالة رمزية بأن حب الوطن يتجاوز المستويات. تنطلق المبادرة من معاني الانتماء التي تتشكل في الأسرة، وتنمو في علاقاتنا مع من حولنا، لتمتد إلى الوطن الذي يجمعنا، وتلتقي هذه الحكايات في احتفال واحد نصنعه معاً، وفي إطار رسالة رمزية تؤكد رفعة الوطن وسمو تطلعاته، وتجسد عزيمة أبناء الإمارات على الوصول إلى القمة في المجالات كافة.



وأكد المغامر الإماراتي، أن هذا العمل يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مفهوم «الرياضة الوطنية»؛ فهل ننتظر من رياضيينا أن يحملوا العلم في الملاعب الدولية فقط، أم أن تحويل التضاريس الطبيعية إلى منصات للتعبير عن الهوية هو المسار الجديد الذي يتبناه الجيل الشاب؟ إن ما فعله العامري يفتح باباً لنقاش أوسع حول دور الرياضيين الشباب في ابتكار طرق غير تقليدية للاحتفال بالمناسبات الوطنية، بعيداً عن البروتوكولات المعتادة، ليكون الفعل بحد ذاته رسالة ملهمة بأن طموح أبناء الإمارات لا يعرف حدوداً، حتى في أعالي القمم.