أكد محمد عبدالعزيز الماجد، رئيس ومؤسس فريق الماجد لبناء الأجسام نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة «الماجد كلاسيك الدولية لبناء الأجسام 2026»، اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية لاستضافة النسخة الأولى من البطولة، التي تقام في مجمع «بي أجندة» بدبي ميديا سيتي، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، بجوائز مالية تبلغ 400 ألف درهم، مشيراً إلى أن جميع اللجان أنهت تجهيزاتها لتقديم حدث رياضي متميز يليق بمكانة الإمارات في استضافة البطولات الدولية.

وكشف الماجد، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن البطولة ستحظى بحضور وفد من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الذي يتخذ من إسبانيا مقراً له، بهدف تعزيز التعاون ومتابعة الجوانب التنظيمية والفنية، بما يسهم في تقديم النسخة الافتتاحية وفق المعايير الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير البطولة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح رئيس ومؤسس فريق الماجد لبناء الأجسام، أن اللجنة المنظمة أنجزت الترتيبات المتعلقة باستقبال اللاعبين وتجهيز موقع المنافسات وتوفير المتطلبات الفنية والإدارية، مؤكداً أن العمل خلال الفترة الماضية تركز على ضمان جاهزية جميع المرافق واللجان، وتوفير أفضل الظروف للمشاركين، بما يضمن انطلاقة ناجحة للبطولة.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، أن البرنامج الرسمي يبدأ يوم الجمعة 27 نوفمبر، بإجراءات تسجيل اللاعبين والميزان في مجمع «بي أجندة»، على أن تنطلق المنافسات يوم السبت 28 نوفمبر، وتستمر حتى الأحد 29 نوفمبر، بمنافسات تشمل مختلف فئات وأوزان رياضة بناء الأجسام.

وأشار الماجد إلى أن تخصيص جوائز مالية تبلغ 400 ألف درهم يعكس حرص اللجنة المنظمة على استقطاب اللاعبين المتميزين، ورفع المستوى الفني للمنافسات، إلى جانب تشجيع المواهب على المشاركة وإبراز قدراتها في أجواء تنافسية قوية.

وأكد اكتمال الترتيبات الخاصة بالتحكيم، من خلال اعتماد 17 حكماً لإدارة المنافسات، بينهم 11 حكماً من دولة الإمارات، وثلاثة حكام من الاتحاد الدولي، وثلاثة من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتولى الكابتن يونس موسى مهام مدير البطولة، مشيراً إلى أن هذه التشكيلة التحكيمية تعكس الاهتمام بتوفير أعلى مستويات الدقة والعدالة في تقييم المشاركين.

وثمّن الماجد الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما رياضة بناء الأجسام من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مشيداً بجهوده في تطوير اللعبة وتشجيع تنظيم البطولات، بما يمنح الرياضيين فرصاً إضافية للاحتكاك واكتساب الخبرات، ويسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها.

وأوضح رئيس ومؤسس فريق الماجد لبناء الأجسام، أن تنظيم «الماجد كلاسيك» يمثل خطوة نحو تأسيس بطولة دولية مستدامة، وليس مجرد حدث رياضي يقتصر على نسخة واحدة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تتطلع إلى تطوير البطولة بصورة متواصلة، وتعزيز حضورها على أجندة المنافسات الدولية خلال السنوات المقبلة.

واختتم الماجد بالتأكيد على أن نجاح النسخة الأولى سيمثل قاعدة مهمة للبناء عليها مستقبلاً، مشيراً إلى أن الطموح يتمثل في تحويل «الماجد كلاسيك» إلى محطة سنوية بارزة للاعبي بناء الأجسام، تسهم في تطوير اللعبة وتعزيز مكانة دبي وجهةً عالمية لاستضافة البطولات الرياضية