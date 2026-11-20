شهدت النسخة الحالية من بطولة SMK للتنس وأكاديمية SMK للتنس، مشاركة متميزة لنخبة من لاعبات دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى، إلى جانب نخبة اللاعبات الإماراتيات، «البيان» كانت حاضرة في نسخة 2026 وشهدت مواصلة تميز البطولة وتألقها والتي استمرت على مدار 15 عاماً، وتواصل بنجاح جهودها في تشجيع مشاركة المرأة في الرياضة، وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة لممارسة رياضة التنس وتطوير مهاراتهن، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الرياضة النسائية وتعزيز حضورها في المجتمع.

ولعل تلك المشاركة المتميزة من اللاعبات المتألقات على المستويين المحلي والخليجي عززت الحضور الإقليمي للبطولة، وفتحت آفاقاً أوسع للتواصل والتبادل الرياضي والثقافي بين اللاعبات.

ولم تقتصر فعاليات البطولة على المنافسات الرياضية، إذ تضمن برنامجها أنشطة متنوعة في مجالات الصحة والعافية واللياقة البدنية، إلى جانب ورش عمل وجلسات حوارية تناولت موضوعات تمكين المرأة والتطوير الشخصي والقيادة، بما يوفر تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والتعلم والتواصل المجتمعي.

يذكر أن المباراة النهائية للبطولة في نسختها الخامسة عشرة، أقيمت اليوم الجمعة، في مواجهة جمعت بين الشيخة حمدة بنت سعيد آل نهيان ومهرة الملا ضد مها بن هندي وهديل القاضي، وشهدت منافسات البطولة برامج رياضية ومجتمعية انطلقت احتفاءً بمسيرة امتدت 15 عاماً في دعم الرياضة النسائية وتمكين المرأة من خلال رياضة التنس.