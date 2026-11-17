ضمن فعاليات أسبوع الطفولة المبكرة والتي تنطلق بتنظيم أكاديمية نادي أبوظبي للرياضة البحرية وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وبمشاركة «أسرة» و«ود» يقدم برنامج النوخذة الصغير، مجموعة من الأنشطة البحرية التعليمية والترفيهية للأطفال والأسر، تزامناً مع عام الأسرة، وذلك في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الأنشطة البحرية والتعليمية التي تجمع بين التعلم والمتعة، وتُسهم في تعريف الجيل الصغير بعراقة التراث البحري الإماراتي وأهمية الحفاظ عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج «النوخذة الصغير» يمثل فعلياً ثورة في مفهوم الاستثمار بالطفولة المبكرة، حيث يتجاوز كونه مجرد نشاط ترفيهي ليصبح مدرسة متكاملة لإعداد قادة المستقبل، فربط الطفل ببيئته البحرية منذ صغره، ليس مجرد استحضار للماضي، بل هو غرس لهوية وطنية صلبة تجعل من تراثنا بوصلة توجه طموحات الأجيال القادمة نحو التميز في الرياضات البحرية العالمية.

كما تأتي الشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتؤكد أن بناء الإنسان هو الأولوية القصوى، حيث تتضافر جهود الرياضة والمجتمع لخلق بيئة تعليمية محفزة. هذا التكامل يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين النشء، محولاً قيم البحر من مجرد حكايات إلى مهارات حقيقية، وثقة بالنفس، وقدرة على الابتكار، ما يضمن لنا جيلاً لا يكتفي بحمل الإرث فحسب، بل يضيف إليه في ميادين التنافس الدولية.

ويأتي «النوخذة الصغير» كأحد أعمدة الرؤية الطموحة للنادي في رعاية المواهب الوطنية، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات البحرية في الدولة. إن هذا الالتزام بتطوير القدرات البشرية منذ الصغر يعكس إيماناً عميقاً بأن الاستثمار في تجارب تعليمية غنية ومستدامة هو السبيل الأمثل لبناء كوادر وطنية قادرة على حمل لواء الريادة في مختلف المجالات البحرية والوطنية.