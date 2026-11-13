213 طالبة يشاركن في البطولة المدرسية لألعاب القوى بـ «الشارقة لرياضة المرأة»

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مؤخراَ، النسخة الثامنة من البطولة المدرسية القياسية لألعاب القوى، والتي استضافها نادي خورفكان الرياضي للمعاقين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومشاركة الطالبات من الفئات العمرية مواليد 2013 و2014 و2015، إضافة إلى تواجد تحكيمي متميز من اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وهو الأمر الذي عزز من التكامل بين المؤسسات الرياضية والتعليمية.

أقيمت البطولة في إطار جهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة المدرسية واكتشاف القدرات البدنية لدى الطالبات، وشهدت منافسات في سباقات الجري لمسافات 60 و150 و300 متر، إلى جانب الوثب الطويل ودفع الجلة، ضمن برنامج يجمع بين التنافس الرياضي والقياسات البدنية، بهدف التعرف إلى مستويات الطالبات وقدراتهن والاستفادة من النتائج في دعم مسارات التطوير الرياضي.

كما شهدت النسخة الثامنة من البطولة، مشاركة 213 طالبة، ليرتفع إجمالي المشاركات منذ انطلاق البطولة إلى 2519 مشاركة على مدار ثماني نسخ، ما يعكس استمرارية جهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في اكتشاف القدرات البدنية لدى الطالبات وتطويرها من خلال المنافسات المدرسية والقياسات العلمية المتخصصة.

وفي مسابقات الميدان، حققت ميرة فهد المركز الأول في الوثب الطويل لفئة مواليد 2015، فيما فازت سلمى عدنان بالمركز الأول لمواليد 2014، وضحى سعيد بالمركز الأول لمواليد 2013. وفي منافسات دفع الجلة لفئة مواليد 2015، أحرزت عفراء محمد الزعابي المركز الأول، متقدمة على اليازية عمر الزعابي وميثة خالد الزعابي، اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

يذكر أن، منافسات البطولة شهدت مشاركة طالبات من مدارس الشهداء وآسيا والحور ومجمع زايد التعليمي في الساف ومجمع زايد التعليمي في خورفكان، بما يعكس تنوع المشاركة المدرسية في البطولة.

من جانبها، أكدت اليازية السويدي، مدير إدارة رياضة المرأة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن النسخة الثامنة من البطولة المدرسية القياسية لألعاب القوى تأتي ضمن جهود المؤسسة لاكتشاف القدرات الرياضية لدى الطالبات، ونشر الثقافة الرياضية، وتوسيع فرص المشاركة في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

وقالت: نؤمن بأن المدارس تمثل نقطة الانطلاق لاكتشاف القدرات الرياضية لدى الفتيات، ونسعى إلى توفير بيئة تنافسية تشجعهن على ممارسة الرياضة وترسيخها كأسلوب حياة. ونتوجه بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم على تعاونها ودعمها للمبادرات الرياضية المدرسية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسات وتنمية قدرات الطالبات».