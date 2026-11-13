المفاجآت تغيب عن مباريات اليوم الأول من مسابقة كأس الاتحاد

انطلقت مباريات كأس الاتحاد، أمس الجمعة، بإقامة مباريات دور الـ64 من المسابقة، وشهد اليوم الأول 18 مواجهة، حيث غابت المفاجآت عن لقاءات الافتتاح الذي شهد غزارة تهديفية في مختلف المباريات، وحجزت فرق الإمارات ودبا الحصن والفجيرة والحمرية والعربي وسيتي والجزيرة الحمراء فورت فيرتوس، والعين «الأكاديمية»، وريد كاسل بطاقات الصعود لدور الـ32.

وشهدت نتائج اليوم الأول فوز دبا الحصن على العروبة 2-0، والإمارات على فرانك 7-0، والفجيرة على الشهامة 3-1، ودبا على ديزرت فالكون 2-0، والعربي على فونيكس يونايتد 2-1، وفوز الحمرية على غلف يونايتد 4-3 عبر ركلات الترجيح بعد نهاية المباراة على وقع التعادل بهدف، وهي النتيجة ذاتها التي حققها فورت فيرتوس على بريسشن بعد نهاية المباراة بتعادل إيجابي 1-1، وحقق الجزيرة الحمراء الفوز على الوحدة 4-2، وفاز سيتي على نوفا ستار 3-1، وحقق أكاديمية العين أكبر فوز في اليوم الأول بعد تجاوزه فريق يونايتد «ب» بنتيجة 8-2، وأمطر فريق ريد كاسل مرمى جولدن ستار بثلاثية نظيفة.

وتستمر مواجهات دور الـ64، السبت، بإقامة 8 مباريات تجمع البطائح بفريق فرسان هسبانيا «ثالثة»، والهير يلاقي فرسان هسبانيا «ثانية»، والجزيرة والرمس، وسيركل فوتبول ضد ستاليونز، وبالم سيتي حامل اللقب يستقبل أي إل إس إيه، ويلتقي يونايتد سبورت بفريق الصقور العربية، وماراكوجا يلاقي رويال، وجراناندوس ضد مدينات، ويختتم الدور التمهيدي، الأحد، بمواجهة الذيد ضد سيتي «ثالثة»، ويلتقي الاتفاق «أولى» بضيفه أي إف سي، ومصفوت في ضيافة سترايكس.