منصات التتويج تُشعل منافسات مهرجان كلباء الرياضي الأول

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، يقترب مهرجان كلباء الرياضي الأول من الوصول إلى محطة النهاية السبت بعد إنطلاقته في السادس من الشهر الجاري تحت شعار «عش المنافسة وإستمتع بالتجربة»

حضر منافسات أمس الأربعاء واليوم السادس من قعاليات المهرجان، كل من: الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور سيف أحمد الزعابي رئيس اللجنة المنظمة، والمهندس عادل صالح الحمادي، والدكتور راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي الثقافي، وفلاح الكعبي المدير التنفيذي لإتحاد الإمارات للإيرسويفت، وعبد الرحمن الدرمكي مدير المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة وكبار الضيوف، كما تم تكريم فلاح الكعبي تقديرا لتعاون الإتحاد في المهرجان عبر لعبة الإيرسويفت.

وضمن نتائج مباريات كرة القدم ولحساب المجموعة الثالثة، تمكن فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة «ِA» من الفوز على فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة «B» بنتيجة 3/0 أحرزها عمر جمعة وعامر إبراهيم وسعود خليل، وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الرابعة، حقق فريق الإتحاد الفوز على بلدية كلباء 3/ 2 سجل للفائز كل من: إبراهيم إسماعيل وبوسف محمد و ربيع علي وللخاسر طلال درويش وعبد العزيز بن إسماعيل.

وفي مباريات كرة الطائرة المجتمعية أقيمت مباراتان، في الأولى نجح فريق البدوي الزحمي في الفوز على هيئة الشارقة للدفاع المدني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وفي المباراة الثانية حقق جمعية المعلمين الفوز على فريق البركان بثلاثة أشواط دون رد

كما إنطلقت يوم الأربعاء خمسة مباريات في اليوم الأول لتصفيات لعبة الإيروسويفت، وشهدت تنافساً كبيراً بين الفرق المشاركة وتتواصل مباريات المسابقة حتى اليوم الجمعة، كذلك أقيمت عدد من الفعاليات المصاحبة للأطفال في الملاعب الجانبية والمسرح الرئيسي وسط أجواء رائعة تفاعل معها زوار المهرجان.

وضمن جدول البطولة اليوم الجمعة، تقام نهائيات عدد من الألعاب لتتويج الفائزين فيها، حيث إرتفعت حدة المنافسات سعياً للوصول إلى منصة التتويج، وستنطلق مسابقة الألعاب البحرية ممثلة في لعبة «الكاياك» في الساعة الرابعة والنصف عصراً، حيث سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، فيما سيسدل الستار أيضاً على منافسة «الإيرسويفت»، بجانب ختام مسابقة الحواجز والموانع.

كما سيتم ختام مسابقة الألعاب الإلكترونية بجانب منافسة الدراجات الهوائية، في حين، ستقام مباراتى الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم ومباراة تحديد المراكز في منافسة كرة الطائرة المجتمعية إضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة على هامش اليوم قبل الأخير.