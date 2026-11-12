مدرب أندورا: أوونو لم يحسم موعد عودته للملاعب منذ وفاة دي ميغيل

أكد كارليس مانسو، مدرب أندورا الذي يلعب ‌في دوري ​الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، أن حارس مرماه خيسوس أوونو لم يحسم قراره بعد بشأن العودة للمشاركة في المباريات، وذلك في أعقاب الوفاة المأساوية لمهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل الأسبوع الماضي.

وقال مانسو في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: «ما يتعين علينا فعله هو دعمه بكل السبل والبقاء بجانبه».

وأضاف: «سنمنحه المساحة الكافية ليشعر بالحرية التامة في اتخاذ أي قرار، سواء أراد العودة، أو متى يعود، أو حتى إذا قرر عدم العودة».

وخاض أوونو 47 مباراة دولية، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة منتخب غينيا ​الاستوائية ⁠لخوض مواجهتي زيمبابوي ⁠خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويحل أندورا ضيفاً على ألميريا بعد غد السبت، في أولى مباريات الفريق منذ وفاة دي ميغيل مهاجم تينيريفي.