خليفة الرميثي.. يشارك في بطولة الأبطال العالمية للشراع الحديث The ROC 2026

يستعد البطل الإماراتي خليفة الرميثي للمشاركة في بطولة الأبطال العالمية للشراع الحديث The ROC 2026 ضمن فئة الأوبتيمست، والتي تجمع 45 من رغبة البحارة الناشئين على مستوى العالم في مشاركة تعكس تطور مستوى المواهب الإماراتية وقدرها على الحضور في أبرز المنافسات الدولية.

‏ وأعربت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فخرها بمشاركة لاعبها خليفة الرميثي في بطولة الأبطال العالمية للشراع الحديث The ROC 2026

جاء تأهل الرميثي إلى البطولة بعد النتائج المتميزة، التي حققها في المشاركات الخارجية ليحجز مكاناً بين نخبة المتسابقين المشاركين في هذه البطولة التي تشهد منافسة قوية بين أبرز المواهب العالمية في فئة الأوبتيمست.

وتشكل هذه المشاركة محطة مهمة في المسيرة الرياضية للاعب، وفرصة لاكتساب المزيد من الخبرات التنافسية، والاحتكاك بأفضل البحارة على المستوى الدولي، ما يعزز جاهزيته للاستحقاقات المقبلة ويدعم مسيرة تطوير رياضة الشراع الحديث في دولة الإمارات.

طموح

لا يمثل خليفة الرميثي نفسه فحسب، بل يحمل على عاتقه طموح منظومة رياضية وطنية استثمرت في الموهبة لتصقلها وفق أرقى المعايير الاحترافية. فخوضه غمار هذه البطولة العالمية يتطلب مزيجاً نادراً من الشجاعة، والتركيز الذهني الحاد، والقدرة على قراءة المتغيرات الجوية في أجزاء من الثانية، وهي صفات تجسد الشخصية الإماراتية التي تعشق التحدي ولا تعترف بالمستحيل. إن الرميثي اليوم هو رأس حربة لمشروع وطني طموح يهدف إلى جعل العلم الإماراتي رفيقاً دائماً للمراكز الأولى في المحافل البحرية العالمية.

وفي هذا الجانب، أكد خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة خليفة الرميثي في هذه البطولة تمثل مصدر فخر واعتزاز للأكاديمية وتعكس النتائج الإيجابية لبرامج إعداد وتأهيل المواهب الشابة التي ينفذها النادي.