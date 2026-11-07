خالد القاسمي يفتتح مهرجان كلباء الرياضي الأول وسط حضور متميز

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس الجمعة، مهرجان كلباء الرياضي الأول والذي يستمر حتى الرابع عشر من الشهر نفسه، ويضم المهرجان 9 ألعاب رياضية ونشاطين مجتمعيين وباقة من الفعاليات المصاحبة ويصل مجموعة جوائز الدورة إلى نحو 350 ألف درهم، وجرت مراسم الافتتاح وسط أجواء رائعة وحضور كبير في موقع المهرجان مقابل مركز كلباء مول.

حضر الافتتاح مجموعة من كبار الشخصيات في مقدمتهم محمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور سيف أحمد الزعابي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، والدكتور عمر حسن بن حنيفة، والمهندس عادل صالح الحمادي، ورؤساء الأندية بالإمارة، وكذلك ممثلو الجهات والدوائر الحكومية المختلفة.

تضمن حفل الافتتاح كلمة الدكتور سيف الزعابي، رئيس اللجنة المنظمة، وأشار فيها إلى أن اللجنة المنظمة تتطلع إلى تقديم نسخة مميزة من المهرجان، معتبراً أن اللجان الفرعية تضافرت جهودها مع اللجنة العليا، وأثنى على التعاون الكبير من الجهات الراعية والداعمة ورحب بالجمهور على مدار أيام المهرجان، كما تضمن الاحتفال عدداً من الفقرات المختلفة وتكريم شركاء النجاح من الجهات الراعية.

بداية الإثارة

ضمن فعاليات اليوم الأول وفي كرة القدم، جرت مباراتان، في المجموعة الأولى تفوق الحرس الأميري الشارقة على شباب راك بنتيجة 2/3 وفي المجموعة الثانية نجح فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني في تحقيق ريمونتادا مثيرة بالفوز على الخوير 4/6 في مباراة مثيرة أمتعت الجمهور الحاضر.

كما أقيمت مباراتان في كرة الطائرة المجتمعية، ضمن مباريات فرق المجموعة الأولى نجح فريق ميح في الفوز على فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني بثلاثة أشواط دون رد، وفي المجموعة الثانية تفوق فريق أواكس على البركان بثلاثة أشواط دون مقابل، وفي لعبة البادل جرت 14 مباراة ضمن التصفيات التمهيدية وسادت منافسة قوية بين المشاركين.

برنامج اليوم الثالث غداً الأحد

وفي كرة القدم وضمن مباريات المجموعة الأولى سيكون العود في مواجهة الحرس الأميري الشارقة في السابعة مساء، في حين تنطلق مواجهة الحميدي والخوير في التاسعة مساء ضمن مباريات فرق المجموعة الثانية، وفي مباريات كرة الطائرة المجتمعية وضمن فرق المجموعة الأولى سيكون البدوي الزحمي في مواجهة هيئة الشارقة للدفاع المدني في الساعة الخامسة مساء، أما مواجهة السادسة والنصف فستجمع بين جمعية المعلمين والبركان ضمن فرق المجموعة الثانية.