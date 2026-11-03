منتخب الإمارات يحصد 10 ميداليات و3 ألقاب «بطل الأبطال» في مونديال بناء الأجسام

حصد منتخب الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية 10 ميداليات، بواقع خمس ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين، إضافة إلى ثلاثة ألقاب «بطل الأبطال»، خلال مشاركته في بطولة العالم التي نظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في إسبانيا، محققاً إنجازاً دولياً بارزاً يعكس تطور مستويات لاعبي المنتخب الوطني وحضورهم التنافسي.

وتوزعت الميداليات الذهبية على راشد محمد الحبيسي في فئة الفيزيك لطول 176 سم، وطارق موسى مبارك في فئة الماستر للفيزيك، وعبدالله مبارك المطيري في فئة الماستر للكلاسيك لبناء الأجسام، ونال اللاعبون الثلاثة أيضاً ألقاب «بطل الأبطال» في فئاتهم، في حين أحرز عبدالله حسن المرزوقي ذهبيتين في منافسات الماستر والرجال لبناء الأجسام.

وأحرز الميداليات الفضية خالد بخيت الفلاسي في فئة الماستر لبناء الأجسام لوزن 80 كغم، وعبدالله أحمد الفلاسي في الفيزيك لطول 170 سم، وعبدالله علي الختال المهيري في الماستر للفيزيك، في حين نال البرونزيتين أحمد حسن سليمان رستم في بناء الأجسام لوزن 85 كغم، ومحمد عيسى البلوشي في وزن 65 كغم.

وثمّن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، جهود لاعبي المنتخب الوطني وتحقيقهم حصيلة مميزة من الميداليات والألقاب في مشاركة دولية بارزة، مباركاً للرياضة الإماراتية هذا الإنجاز العالمي، وداعياً اللاعبين إلى الحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية استعداداً لخوض منافسات بطولة آسيا المقبلة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد بجهود الجهازين الفني والإداري، ودورهما في تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات، بما أسهم في تعزيز قدرة المنتخب الوطني على المنافسة واعتلاء منصات التتويج العالمية.

بدوره، قدم رئيس بعثة المنتخب الوطني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أحمد جوهر، الشكر والتقدير إلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي على دعمه وتوجيهاته الكريمة التي أسهمت في تحقيق الإنجاز العالمي، مؤكداً أن اللاعبين قدموا مستويات مميزة واستحقوا التتويج، ومشيداً بالروح الرياضية العالية التي ميزت أداءهم خلال البطولة.

وثمّن جوهر جهود الجهازين الفني والإداري، وفي مقدمتهما المدير الفني للمنتخب الوطني زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل، والإداري عصام الغص، والمصور توفيق ذيب، مشيداً كذلك بمشاركة الحكمين عبدالله موسى الطويل وعبدالعزيز العوضي في «مونديال العضلات».