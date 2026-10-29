العين.. رقعة شطرنج عالمية تضج بالإثارة في الأول من نوفمبر

تتحول مدينة العين إلى رقعة شطرنج عالمية تضج بالإثارة، خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل، حيث تقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، وستكون العيون شاخصة نحو 150 عبقرياً يمثلون 40 دولة، ليثبتوا أن الذكاء لا يعترف بالحدود الجغرافية، وأن استراتيجياتهم في اللعب قادرة على صياغة مستقبل هذه الرياضة الذهنية العريقة.

وينظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية البطولة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للعبة، في حدث عالمي جديد بدولة الإمارات، في محطة جديدة تؤكد دوره المحوري في دعم تطور اللعبة، وتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى في رياضة الأذكياء، كما تمثل البطولة فرصة مهمة للاعبي ولاعبات الإمارات للاحتكاك بنخبة المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير مستوياتهم، ودعم مسيرة الشطرنج الإماراتي نحو مزيد من التقدم والإنجازات.

وتعد استضافة هذه البطولة خطوة استراتيجية بارزة، تتماشى مع مستهدفات «استراتيجية الرياضة 2030»، لترسيخ مكانة الدولة وجهة أولى لاستقطاب كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، كما يسخر اتحاد الإمارات للشطرنج كل إمكاناته وكوادره الإدارية والفنية والتنظيمية للعمل مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، لضمان خروج البطولة بنجاح استثنائي يليق بسمعة دولة الإمارات، وليس هذا فحسب، إذ إن استضافة البطولة بإيطاليا عام 2023، وأوزبكستان عام 2024 وأمريكا الجنوبية بيرو 2025، تجسد المكانة التي بلغتها الدولة، بفضل دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، والثقة الدولية بمنطقة العين التي أصبحت محطة بارزة على خريطة الشطرنج العالمي.

هذا الحدث ليس مجرد منافسات عابرة، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الأجيال الناشئة على تحمل الضغط الذهني في بيئة تنافسية تتسم بالسرعة والحدة، فالعين، التي عرفت تاريخياً بكونها حاضنة للثقافة والتراث، تضع اليوم بصمتها في خارطة التميز الرياضي العالمي، مقدمة منصة تتيح للمواهب الشابة صقل مهاراتهم تحت أضواء الاحترافية الدولية، ما يعزز من مكانة الإمارات وجهة رائدة لاستضافة البطولات التي تجمع بين العقل والمهارة.

كما يمثل الحدث أيضاً اختباراً حقيقياً لمستقبل اللعبة، حيث يتجاوز كونه مجرد منافسة تقليدية ليصبح ساحة لصناعة أبطال العالم القادمين، فاختيار العين لهذا المحفل الدولي يعكس ثقة الاتحاد الدولي في قدرة الإمارات على تنظيم بطولات تتسم بأعلى معايير الاحترافية، ما يضع المدينة تحت مجهر الاهتمام العالمي مركزاً حيوياً لاحتضان المواهب الواعدة، التي ستقود عالم الشطرنج في السنوات المقبلة.

بين الأول والسابع من نوفمبر ستكون الأنظار متجهة نحو رقع الشطرنج، التي ستشهد ولادة أبطال جدد، حيث تتداخل التكتيكات وتتسارع دقات القلوب مع كل حركة خاطفة. إن هذا التجمع الدولي في منطقة العين يمثل رسالة قوية بأن الشطرنج، رغم هدوئه الظاهري، هو ساحة معركة ذهنية وفكرية بامتياز، والحدث يضع المدينة في قلب المشهد العالمي، مكرساً إياها حاضنة للمبدعين الذين يطمحون لرسم ملامح مستقبل الرياضة الذهنية على المستوى الدولي.