خورفكان للمعاقين يعسكر في تايلاند استعداداً للموسم الرياضي الجديد

غادرت بعثة فريقي كرة الهدف وتنس الطاولة بنادي خورفكان للمعاقين إلى مملكة تايلاند، لإقامة معسكر تدريبي خارجي ضمن استعدادات النادي للموسم الرياضي 2026–2027، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتعزيز القدرات التنافسية للاعبين استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ويتضمن المعسكر برنامجاً تدريبياً متكاملاً يشمل تطوير المهارات الفنية والتكتيكية، ورفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب خوض مباريات ودية مع فرق مختلفة، بهدف تقييم مستويات اللاعبين وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريقين.

وأكد عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، أن المعسكر يأتي ضمن استراتيجية النادي لتطوير الأداء الرياضي، مشيداً بالدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي للأندية، وحرصه على توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء برياضة ذوي الإعاقة.

وقال: نتقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر ومساندته لبرامج النادي ومعسكراته التدريبية، بما يسهم في تطوير قدرات لاعبينا وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية.

من جانبه، أكد الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية المعسكرات الخارجية في الارتقاء بالمستويات الفنية والبدنية للاعبين، مشيراً إلى دورها في اكتساب الخبرات وتعزيز القدرة التنافسية.

وقال: نسعى إلى الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي والمباريات الودية، بما يضمن إعداداً متكاملاً للفريقين وتحقيق النتائج المنشودة خلال الموسم الجديد.

بدوره، أكد علي أحمد النقبي، أمين السر العام ورئيس البعثة، انتهاء من الاستعدادات اللوجستية للمعسكر والتي تشمل توفير الملاعب المناسبة ومرافق الإقامة ووسائل المواصلات، بما يضمن سير البرنامج التدريبي وفق الخطة المعتمدة.

وأضاف: نحرص على توفير كافة المتطلبات التنظيمية والخدمات اللازمة للبعثة، مع التأكيد على الالتزام والانضباط بالمواعيد والبرامج المحددة، بما يهيئ بيئة مناسبة للاعبين ويسهم في إنجاح المعسكر.

وأكد عبدالعزيز أحمد الحمادي، رئيس اللجنة الفنية ورعاية الموهوبين بالنادي، أن المعسكر يركز على تطوير الأداء الجماعي وتجربة الخطط التكتيكية والوقوف على مستويات اللاعبين، مشيراً إلى أهمية الاحتكاك بفرق ذات مستويات متنوعة لتطوير المهارات الفردية والجماعية.

وقال: نتطلع إلى رفع الكفاءة التنافسية للاعبين وتعزيز جاهزيتهم للمحافظة على الإنجازات والمنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم الرياضي الجديد». ويأتي المعسكر في إطار جهود النادي المتواصلة لتطوير رياضة ذوي الإعاقة وترسيخ حضوره في مختلف المنافسات الرياضية.