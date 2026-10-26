لاعبات القوس والسهم بـ «الشارقة الرياضي للمرأة».. حضور مبهر ضمن صفوف منتخبنا الوطني

يحفل نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بعدد من اللاعبات البطلات في رياضة القوس والسهم، واللاتي يجتهدن وباقتدار في الحرص التام على تحقيق نتائج استثنائية تعكس فاعلية المنظومة الفنية والتطويرية التي يتبناها النادي في إعداد اللاعبات بمختلف المراحل العمرية، وليس هذا فحسب، إذ أن تكرار الإنجازات عبر الفئات السنية يمثل مؤشرًا مهمًا على استدامة التطور، وليس مجرد نجاح مرتبط بجيل واحد من اللاعبات.

إنجازات

أسهمت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في تعزيز حصيلة منتخب الإمارات الوطني للقوس والسهم خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا للقوس والسهم، التي استضافتها إمارة الفجيرة خلال الشهر الجاري،

بعدما حققن 6 ميداليات ملونة، توزعت بين ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية واحدة، في مشاركة عكست حضور لاعبات النادي ضمن صفوف المنتخب الوطني، وقدرتهن على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف الفئات العمرية.

شهدت البطولة مشاركة 6 لاعبات من نادي الشارقة الرياضي للمرأة ضمن صفوف المنتخب الإماراتي، هن آمنة العوضي، وحصة العوضي، وميثاء النعيمي، وسامية أودينيفا، وشيخة آل علي، ومنى الشرع، حيث تنوعت مشاركاتهن بين منافسات القوس المحدب والقوس المركب، على مستوى الفردي والفرق والفرق المختلطة.

دعم

يحرص طاقم عمل نادي الشارقة الرياضي للمرأة، على استمرارية دوره في دعم المنتخبات الوطنية بالكفاءات الرياضية المؤهلة، بما يعزز حضور رياضة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية، ويترجم توجهات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نحو إعداد أجيال متعاقبة من الرياضيات القادرات على تمثيل الدولة والمنافسة على منصات التتويج.

قالت مي العامري، نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة: حرصنا على تطوير قاعدة واسعة من اللاعبات يضمن إعداد صف ثانٍ وثالث ورابع يمتلك الجاهزية للتمثيل والمشاركة، ضمن منظومة تدريبية تقوم على التدرج السليم والتأسيس المتأني للمهارات، ومنح كل مرحلة عمرية الوقت الكافي لبناء قدراتها قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من المنافسة. وتسعدنا دائمًا المشاركات التي تتيح لنا قياس أثر هذا العمل، والوقوف على نتائج الاستثمار طويل المدى في تطوير اللاعبات.